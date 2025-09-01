[서울데이터랩]DB 13.01% 급등 금일 증시 상승률 1위로 마감

1일 오후 15시 35분 DB(012030)(005830)가 등락률 +13.01%로 상승률 1위로 마감했다. DB는 장 중 33,848,238주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 179원 오른 1,555원에 마감했다.한편 DB의 PER은 2.95로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 23.42%로 수익성이 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 HJ중공업(097230)은 주가가 12.55% 급등하며 종가 21,250원에 상승 마감했다. 상승률 3위 제이준코스메틱(025620)의 주가는 7,660원으로 10.53% 상승하며 마감했다. 상승률 4위 모나미(005360)는 7.99% 상승하며 2,365원에 마감했다. 상승률 5위 엠앤씨솔루션(484870)은 7.70%의 상승세를 타고 종가 193,000원에 마감했다.6위 지역난방공사(071320)는 종가 82,800원으로 7.67% 상승 마감했다. 7위 화천기계(010660)는 종가 4,275원으로 7.55% 상승 마감했다. 8위 부국증권(001270)은 종가 69,900원으로 6.72% 상승 마감했다. 9위 SJM(123700)은 종가 3,600원으로 6.19% 상승 마감했다. 10위 대양금속(009190)은 종가 1,635원으로 6.17% 상승 마감했다.이밖에도 일성아이에스(003120) ▲5.50%, 노루홀딩스(000320) ▲5.47%, 에이블씨엔씨(078520) ▲5.39%, 이화산업(000760) ▲5.06%, HLB글로벌(003580) ▲4.68%, 주연테크(044380) ▲4.58%, 농심(004370) ▲4.51%, 미래에셋생명(085620) ▲4.51%, DB손해보험(005830) ▲4.40%, 세진중공업(075580) ▲4.34% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자