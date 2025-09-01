logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]DB 13.01% 급등 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 01 16:00 수정 2025 09 01 16:00
기사 소리로 듣기
다시듣기


1일 오후 15시 35분 DB(012030)(005830)가 등락률 +13.01%로 상승률 1위로 마감했다. DB는 장 중 33,848,238주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 179원 오른 1,555원에 마감했다.

한편 DB의 PER은 2.95로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 23.42%로 수익성이 양호한 수준이다.

이어 상승률 2위 HJ중공업(097230)은 주가가 12.55% 급등하며 종가 21,250원에 상승 마감했다. 상승률 3위 제이준코스메틱(025620)의 주가는 7,660원으로 10.53% 상승하며 마감했다. 상승률 4위 모나미(005360)는 7.99% 상승하며 2,365원에 마감했다. 상승률 5위 엠앤씨솔루션(484870)은 7.70%의 상승세를 타고 종가 193,000원에 마감했다.

6위 지역난방공사(071320)는 종가 82,800원으로 7.67% 상승 마감했다. 7위 화천기계(010660)는 종가 4,275원으로 7.55% 상승 마감했다. 8위 부국증권(001270)은 종가 69,900원으로 6.72% 상승 마감했다. 9위 SJM(123700)은 종가 3,600원으로 6.19% 상승 마감했다. 10위 대양금속(009190)은 종가 1,635원으로 6.17% 상승 마감했다.



이밖에도 일성아이에스(003120) ▲5.50%, 노루홀딩스(000320) ▲5.47%, 에이블씨엔씨(078520) ▲5.39%, 이화산업(000760) ▲5.06%, HLB글로벌(003580) ▲4.68%, 주연테크(044380) ▲4.58%, 농심(004370) ▲4.51%, 미래에셋생명(085620) ▲4.51%, DB손해보험(005830) ▲4.40%, 세진중공업(075580) ▲4.34% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    thumbnail - 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

    thumbnail - “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

  3. 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

    thumbnail - 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

  4. “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

    thumbnail - “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

  5. “수만명 중 한 명” 눈물…김나영, 10년 기다려 조혈모세포 기증

    thumbnail - “수만명 중 한 명” 눈물…김나영, 10년 기다려 조혈모세포 기증

  6. ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”

    thumbnail - ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved