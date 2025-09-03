logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 03 09:22 수정 2025 09 03 09:22
기사 소리로 듣기
다시듣기


오늘(9월 3일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 7.96%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 68,950원으로 전 거래일 대비 0.22% 하락 중이다. 거래량은 1,210,572주를 기록하며 시가는 69,200원이다.

이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 1.54%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 2.65% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 0.96%의 하락률로 주가가 다소 하락하고 있다. 검색비율 5위 한화시스템(272210)은 1.10% 상승하며 상승세를 보이고 있다.

6위 NAVER(035420)는 등락률 -0.89%로 주가가 하락세를 보이고 있다. 7위 HJ중공업(097230)은 0.72%의 등락률로 소폭 상승 중이다. 8위 카카오(035720)는 0.67% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 9위 올릭스(226950)는 1.96% 상승 중이다. 10위 삼성중공업(010140)은 하락률 0.59%로 주가가 소폭 하락하고 있다.



이 밖에도 스마트레이더시스템(424960) ▲24.26%, 루닛(328130) ▲3.47%, 지아이이노베이션(358570) ▲10.23%, 삼성전기(009150) ▲2.30%, 현대로템(064350) ▲1.36%, 삼양컴텍(484590) ▲5.41%, 알테오젠(196170) ▼0.86%, 에프에스티(036810) ▲12.15%, 로보티즈(108490) ▼1.36%, 세진중공업(075580) ▼4.54% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 정국, 자택 침입女에 “CCTV로 보고 있었다…오면 가둬버릴 것”

    thumbnail - 정국, 자택 침입女에 “CCTV로 보고 있었다…오면 가둬버릴 것”

  2. 이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다

    thumbnail - 이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다

  3. 윤정수 ♥12살 연하 예비신부 정체…‘광저우 여신’이었다

    thumbnail - 윤정수 ♥12살 연하 예비신부 정체…‘광저우 여신’이었다

  4. “폐경 후 12년 만에 쌍둥이 낳았어요”…58세 최고령 산모의 비밀

    thumbnail - “폐경 후 12년 만에 쌍둥이 낳았어요”…58세 최고령 산모의 비밀

  5. “왁싱 시술자가 촬영 가능 스마트안경 쓰고 중요부위…” 女손님 폭로

    thumbnail - “왁싱 시술자가 촬영 가능 스마트안경 쓰고 중요부위…” 女손님 폭로

  6. “나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

    thumbnail - “나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved