[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(9월 3일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 7.96%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 68,950원으로 전 거래일 대비 0.22% 하락 중이다. 거래량은 1,210,572주를 기록하며 시가는 69,200원이다.이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 1.54%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 2.65% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 0.96%의 하락률로 주가가 다소 하락하고 있다. 검색비율 5위 한화시스템(272210)은 1.10% 상승하며 상승세를 보이고 있다.6위 NAVER(035420)는 등락률 -0.89%로 주가가 하락세를 보이고 있다. 7위 HJ중공업(097230)은 0.72%의 등락률로 소폭 상승 중이다. 8위 카카오(035720)는 0.67% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 9위 올릭스(226950)는 1.96% 상승 중이다. 10위 삼성중공업(010140)은 하락률 0.59%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 스마트레이더시스템(424960) ▲24.26%, 루닛(328130) ▲3.47%, 지아이이노베이션(358570) ▲10.23%, 삼성전기(009150) ▲2.30%, 현대로템(064350) ▲1.36%, 삼양컴텍(484590) ▲5.41%, 알테오젠(196170) ▼0.86%, 에프에스티(036810) ▲12.15%, 로보티즈(108490) ▼1.36%, 세진중공업(075580) ▼4.54% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자