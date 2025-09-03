[서울데이터랩]이화전기 182.61% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

3일 오후 15시 40분 이화전기(024810)(001840)가 등락률 +182.61%로 상승률 1위로 마감했다. 이화전기는 장 중 85,191,634주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 168원 오른 260원에 마감했다.한편 이화전기의 PER은 5.31로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -5.83%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 이트론(096040)은 주가가 45.45% 폭등하며 종가 16원에 상승 마감했다. 상승률 3위 오성첨단소재(052420)는 1,860원으로 29.98% 폭등하며 거래를 마쳤다. 상승률 4위 예선테크(250930)는 29.81% 폭등하며 553원에 마감했다. 상승률 5위 토마토시스템(393210)은 19.83%의 급등세를 타고 종가 7,070원에 마감했다.6위 아이엠비디엑스(461030)는 종가 9,640원으로 18.72% 급등 마감했다. 7위 우양에이치씨(101970)는 종가 18,570원으로 18.05% 급등 마감했다. 8위 에프에스티(036810)는 종가 25,150원으로 17.52% 급등 마감했다. 9위 아이티센글로벌(124500)은 종가 16,970원으로 17.20% 급등 마감했다. 10위 옵티코어(380540)는 종가 1,638원으로 17.08% 급등 마감했다.이밖에도 에이치이엠파마(376270) ▲16.55%, 파인엠텍(441270) ▲16.32%, 아시아종묘(154030) ▲15.17%, 지아이이노베이션(358570) ▲14.86%, 에스씨엠생명과학(298060) ▲14.30%, 퀀타매트릭스(317690) ▲12.87%, 케이이엠텍(106080) ▲10.94%, 파두(440110) ▲10.94%, 유니테스트(086390) ▲10.73%, 더라미(032860) ▲10.67% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자