[서울데이터랩]월드 리버티 파이낸셜 토큰·밈코어·피스 네트워크, 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)이 24시간 동안 19.40% 상승하며 주목받고 있다. 현재 WLFI의 가격은 293원이며, 시가총액은 약 7조 2431억 원에 이른다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 주로 금융 플랫폼에서 사용되며, 블록체인 기반의 자유로운 금융 거래를 목표로 하고 있다.밈코어(M) 또한 17.91%의 상승률을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 밈코어의 가격은 2554원이고, 시가총액은 2조 6557억 원이다. 밈코어는 주로 소셜 미디어 및 커뮤니티 기반의 프로젝트에서 활용되며, 다양한 밈(meme) 생성과 배포를 지원하는 플랫폼이다.피스 네트워크(PYTH)는 13.39% 상승하며 234원에 거래되고 있다. 이 종목의 시가총액은 1조 3504억 원으로, 주로 예측 시장과 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스에서 활용된다. 피스 네트워크는 사용자들이 신뢰할 수 있는 데이터를 제공받을 수 있도록 하는 오라클 서비스로, 정확하고 투명한 데이터 전달을 목표로 한다.지캐시(ZEC)는 10.78% 상승하며 6만 2984원에 거래 중이다. 이 종목의 시가총액은 1조 205억 원으로, 지캐시는 익명성과 개인 정보 보호를 강조하는 가상자산이다. 거래의 프라이버시를 보장하기 위한 암호화 기술이 특징이며, 점점 더 많은 사용자들이 개인 정보 보호의 중요성을 인식하면서 지캐시의 수요가 증가하고 있다.OKX 토큰(OKB)은 8.00% 상승하며 27만 1219원에 거래되고 있다. 시가총액은 5조 6956억 원으로, OKX 거래소의 유틸리티 토큰으로 사용된다. 거래 수수료 할인과 같은 다양한 혜택을 제공하며, OKX 생태계 내에서의 결제 및 거래에 주로 사용된다.한편, 월드코인(WLD)은 6.05% 상승하며 1329원에 거래되고 있다. 플레어(FLR)는 4.91% 상승하여 29원에 거래 중이다. 팬케이크스왑(CAKE)은 1.33% 상승하며 3334원에, 콘플럭스(CFX)는 0.98% 상승하여 237원에 거래되고 있다. 트럼프코인(TRUMP)은 0.61% 상승하며 1만 1613원에 거래 중이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자