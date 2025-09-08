[서울데이터랩]폼 도지코인 리플 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 가장 두드러진 상승률을 보인 종목은 폼(Form)입니다. 폼은 현재 5383원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.95% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 2.23%의 상승률을 기록하며 안정적인 상승세를 이어가고 있습니다. 특히 24시간 거래량은 584억 1269만원으로, 시가총액은 2조 557억원을 기록하며 65위에 위치하고 있습니다.도지코인(Dogecoin)도 주목할 만합니다. 현재 308원에 거래 중인 도지코인은 1.81% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 3.76% 상승해 강력한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 도지코인의 24시간 거래량은 2조 1685억원이며, 시가총액은 46조 6081억원으로, 전체 시장에서 8위를 차지하고 있습니다.리플(XRP)은 현재 4007원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.65% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 2.77%의 상승률을 보였으며, 거래량은 4조 2370억원에 이르고 있습니다. 리플은 시가총액 238조 8789억원으로 3위에 올라있어 여전히 강력한 시장 지배력을 보이고 있습니다.리도다오(Lido DAO)는 현재 1660원에 거래 중이며, 1시간 동안 1.00% 상승했습니다. 24시간 기준으로는 2.21% 상승세를 보이고 있으며, 24시간 거래량은 731억 317만원입니다. 시가총액은 1조 4873억원으로 76위에 랭크되어 있습니다.한편, 스텔라루멘(Stellar Lumens)은 현재 501원에 거래되며 1시간 동안 0.88% 상승했습니다. 24시간 동안에는 0.59% 상승했습니다. 이처럼 다양한 종목들이 활발한 거래를 통해 상승세를 이어가고 있습니다.같은 시각, 펌프(Pump)는 6.59원에 거래되며 1시간 동안 0.86% 상승했습니다. 하이퍼리퀴드(HyperLiquid)는 6만 5843원에 거래되며 0.59% 상승했습니다. 에이다(ADA)는 1156원에 거래되며 0.56% 상승했고, 아이오타(IOTA)는 257원에 거래되며 0.55% 상승했습니다. 마지막으로, 게이트 토큰(Gate Token)은 2만 3467원에 거래되며 0.49% 상승했습니다. 이들 종목은 각각의 상승률을 기록하며 시장의 관심을 끌고 있습니다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자