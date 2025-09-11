[서울데이터랩]큐라클 29.96% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

11일 오후 15시 40분 큐라클(365270)가 등락률 +29.96%로 상승률 1위로 마감했다. 큐라클은 장 중 3,958,175주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,690원 오른 7,330원에 마감했다.한편 큐라클의 PER은 -6.42로 나타났으며, ROE는 -41.46%를 기록해 수익성 면에서는 부진한 모습을 보였다.이어 상승률 2위 빌리언스(044480)는 주가가 29.90% 폭등하며 종가 530원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한선엔지니어링(452280)의 주가는 11,470원으로 29.90% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 한국정밀기계(101680)는 29.81% 상승하며 3,005원에 마감했다. 상승률 5위 씨피시스템(413630)은 22.93%의 폭등세를 타고 종가 3,270원에 마감했다.6위 코칩(126730)은 종가 16,920원으로 22.88% 상승 마감했다. 7위 동양에스텍(060380)은 종가 2,250원으로 21.29% 상승 마감했다. 8위 한국정보공학(039740)은 종가 3,565원으로 20.44% 상승 마감했다. 9위 케이프(064820)는 종가 14,810원으로 20.41% 상승 마감했다. 10위 범한퓨얼셀(382900)은 종가 29,600원으로 19.35% 상승 마감했다.이밖에도 아이에스티이(212710) ▲17.93%, 넥스트칩(396270) ▲16.94%, 서암기계공업(100660) ▲16.89%, 유니슨(018000) ▲16.80%, 쎄트렉아이(099320) ▲13.55%, 엑스큐어(070300) ▲13.44%, 글로벌텍스프리(204620) ▲12.98%, 에스앤더블류(103230) ▲12.92%, 오로스테크놀로지(322310) ▲12.90%, RF머트리얼즈(327260) ▲12.55% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “큐라클이 높은 등락률을 기록하며 눈에 띈 상승세를 보였으나, PER과 ROE의 수치가 부진한 점은 투자자들이 주의 깊게 살펴야 할 부분이다”라고 밝혔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자