[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹 29.96% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

11일 오후 15시 35분 코오롱모빌리티그룹(450140)이 등락률 +29.96%로 상승률 1위로 마감했다. 코오롱모빌리티그룹은 장 중 3,454,755주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,050원 오른 4,555원에 마감했다.한편 코오롱모빌리티그룹의 PER은 -69.02로 나타나며, 이는 수익성이 낮음을 시사한다. ROE는 -5.62%로 마찬가지로 수익성 측면에서의 도전 과제를 보여준다.이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 주가가 +29.94% 폭등하며 종가 8,680원에 상승 마감했다. 상승률 3위 SK오션플랜트(100090)의 주가는 29,100원으로 +22.01% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 농심(004370)은 +19.17% 급등하며 488,000원에 마감했다. 상승률 5위 두산퓨얼셀(336260)은 +15.82%의 급등세를 타고 종가 30,750원에 마감했다.6위 퍼스텍(010820)은 종가 4,925원으로 +11.93% 급등 마감했다. 7위 삼화전기(009470)는 종가 31,800원으로 +10.61% 상승 마감했다. 8위 SK이터닉스(475150)는 종가 24,600원으로 +10.07% 상승 마감했다. 9위 SNT홀딩스(036530)는 종가 88,200원으로 +8.89% 상승 마감했다. 10위 한진중공업홀딩스(003480)는 종가 6,290원으로 +8.45% 상승 마감했다.이밖에도 대한조선(439260) ▲7.77%, 엠앤씨솔루션(484870) ▲7.61%, 혜인(003010) ▲7.54%, CJ CGV(079160) ▲7.37%, 에스엘(005850) ▲6.94%, 웅진(016880) ▲6.65%, 삼영(003720) ▲6.42%, 서울보증보험(031210) ▲6.22%, 한국무브넥스(010100) ▲6.20%, 대성산업(128820) ▲6.15% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “코오롱모빌리티그룹의 주가 상승은 최근 차량 산업에 대한 관심이 증가하면서 투자자들의 기대감이 반영된 결과일 수 있다”라고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자