logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 19 08:44 수정 2025 09 19 08:44
기사 소리로 듣기
다시듣기


18일(현지시간) 미국 증시에서 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수는 각각 상승세를 보였다. 다우존스는 0.27% 상승하며 46,142.42포인트로 마감했고, 나스닥 종합은 0.94% 올라 22,470.73포인트로 거래를 마쳤다. S&P 500 지수 역시 0.48% 상승하여 6,631.96포인트를 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 489,550천 주가 거래되었다. 지수는 시작가 46,056.55에서 출발하여 최고가 46,317.52, 최저가 45,954.73을 기록한 후 124.10포인트(0.27%) 오른 46,142.42포인트로 마감했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,814,558천 주의 거래량을 기록하며, 209.40포인트(0.94%) 상승한 22,470.73포인트로 장을 마쳤다. 시작가는 22,439.11, 최고가는 22,540.93, 최저가는 22,358.49로 나타났다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 3,438,422천 주가 거래되었으며, 31.61포인트(0.48%) 오른 6,631.96포인트에 거래를 마감했다. 시작가는 6,626.85, 최고가는 6,656.80, 최저가는 6,611.89로 기록됐다.

반면, 필라델피아 반도체 지수는 3.60% 상승한 6,278.16포인트로 마감했다. 다우운송 지수는 0.90% 오른 15,642.24포인트를 기록했으며, 나스닥 100 지수는 0.95% 상승하여 24,454.89포인트로 장을 마쳤다.

한편, VIX 지수는 15.70포인트로 0.02포인트(0.13%) 내렸다. VIX 지수는 20 미만으로 비교적 안정적인 시장을 반영하고 있으며, 이날의 변동은 크지 않았다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “93세 맞아?”…외신도 놀란 이길여 총장의 ‘60대 몸’ 비결

    thumbnail - “93세 맞아?”…외신도 놀란 이길여 총장의 ‘60대 몸’ 비결

  2. 50대女 “예뻐지려다 판다 됐다”…‘80조원’ 中 성형 왕국의 민낯

    thumbnail - 50대女 “예뻐지려다 판다 됐다”…‘80조원’ 中 성형 왕국의 민낯

  3. 52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”

    thumbnail - 52세 송은이 “혈관성 치매 진단받은 母…시신 기증 신청”

  4. ‘3명 살해’ 피자집 점주 김동원 얼굴 공개…검찰 송치

    thumbnail - ‘3명 살해’ 피자집 점주 김동원 얼굴 공개…검찰 송치

  5. “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

    thumbnail - “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

  6. 박태환 “고3때 매입한 잠실 아파트, 그때 사길 잘 했다”

    thumbnail - 박태환 “고3때 매입한 잠실 아파트, 그때 사길 잘 했다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved