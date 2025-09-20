[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

19일(현지시간) 미국 주요 지수는 전반적인 상승세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 상승하며 시장의 긍정적인 움직임을 반영했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,315.27로 마감하며 전일 대비 172.85포인트 상승(0.37%)했다. 하루 거래량은 973,397천 주로, 시작가는 46,211.16, 최고가는 46,396.47, 최저가는 46,105.02였다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 22,631.48로 마감하며 160.75포인트 올랐다(0.72%). 하루 거래량은 4,465,274천 주로 집계됐으며, 시작가는 22,554.32, 최고가는 22,645.11, 최저가는 22,497.71이었다. S&P 500 지수는 6,664.36으로 종료되며 32.40포인트 상승(0.49%)했다. 해당 지수의 하루 거래량은 5,925,541천 주였다.한편, 다우운송 지수는 31.63포인트 하락하며 15,610.61로 마감했고, 필라델피아 반도체 지수는 45.92포인트 내려 6,232.25를 기록했다. 나스닥 100 지수는 171.35포인트 상승하여 24,626.25로 종료됐다.VIX 지수는 15.45로 마감하며 전일보다 0.25포인트 내렸다(1.59%). 이는 현재 시장이 비교적 안정적인 상태임을 시사한다.정연호 기자