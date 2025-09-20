logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 20 07:37 수정 2025 09 20 07:37
기사 소리로 듣기
다시듣기


19일(현지시간) 미국 주요 지수는 전반적인 상승세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 상승하며 시장의 긍정적인 움직임을 반영했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,315.27로 마감하며 전일 대비 172.85포인트 상승(0.37%)했다. 하루 거래량은 973,397천 주로, 시작가는 46,211.16, 최고가는 46,396.47, 최저가는 46,105.02였다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 22,631.48로 마감하며 160.75포인트 올랐다(0.72%). 하루 거래량은 4,465,274천 주로 집계됐으며, 시작가는 22,554.32, 최고가는 22,645.11, 최저가는 22,497.71이었다. S&P 500 지수는 6,664.36으로 종료되며 32.40포인트 상승(0.49%)했다. 해당 지수의 하루 거래량은 5,925,541천 주였다.

한편, 다우운송 지수는 31.63포인트 하락하며 15,610.61로 마감했고, 필라델피아 반도체 지수는 45.92포인트 내려 6,232.25를 기록했다. 나스닥 100 지수는 171.35포인트 상승하여 24,626.25로 종료됐다.

VIX 지수는 15.45로 마감하며 전일보다 0.25포인트 내렸다(1.59%). 이는 현재 시장이 비교적 안정적인 상태임을 시사한다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 男과 동거하는 소녀들 ‘3만명’…“임신 후 버려져” 부모도 안 말렸다

    thumbnail - 男과 동거하는 소녀들 ‘3만명’…“임신 후 버려져” 부모도 안 말렸다

  2. “무슨 일 생기면 신고해줘”라며 집 나선 여고생 삭발 된 시신으로 발견, 용의자 ‘아빠 친

    thumbnail - “무슨 일 생기면 신고해줘”라며 집 나선 여고생 삭발 된 시신으로 발견, 용의자 ‘아빠 친

  3. “생방송 중인데”…男BJ 흉기 찌른 女유튜버, ‘살인미수’ 긴급 체포

    thumbnail - “생방송 중인데”…男BJ 흉기 찌른 女유튜버, ‘살인미수’ 긴급 체포

  4. “280만원 줄게” 20대男에 초등생 딸과 목욕·성행위 허락한 母…日 공분

    thumbnail - “280만원 줄게” 20대男에 초등생 딸과 목욕·성행위 허락한 母…日 공분

  5. “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

    thumbnail - “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

  6. “女가 女 미워하는 건 이해 가” 李대통령 발언에 이준석 “국격 추락”

    thumbnail - “女가 女 미워하는 건 이해 가” 李대통령 발언에 이준석 “국격 추락”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved