[서울데이터랩]9월 21일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 6169만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3221조 5321억 원이다. 24시간 등락률은 0.18%로 소폭 상승세를 보였고, 1시간 등락률은 -0.02%를 기록하여 단기적으로는 약간의 하락세를 나타내고 있다. 거래량은 32조 4856억 원에 달한다.이더리움은 현재 626만 366원으로 거래 중이며, 시가총액은 755조 6503억 원이다. 24시간 동안 0.28% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.02%로 나타나 단기적으로는 비슷한 하락세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 24조 3174억 원이다.리플은 현재 4190원에 거래되고 있으며, 시가총액은 250조 5189억 원이다. 24시간 등락률은 0.20%로 소폭 상승했으나, 1시간 등락률은 0.26%로 단기적으로 상승세가 지속될 가능성을 보이고 있다. 거래량은 4조 4664억 원이다.비앤비는 현재 149만 5094원에 거래되고 있으며, 시가총액은 208조 969억 원이다. 24시간 동안 7.82% 상승하여 높은 상승률을 기록했으나, 1시간 등락률은 -0.48%로 단기적으로는 조정 가능성이 있다. 거래량은 6조 3717억 원에 이른다.솔라나는 현재 33만 7840원에 거래 중이며, 시가총액은 183조 4998억 원이다. 24시간 동안 1.52% 상승했고, 1시간 등락률은 0.25%로 단기 상승세가 이어질 가능성을 보인다. 거래량은 4조 7649억 원이다.한편, 도지코인은 376원으로 1.72% 상승했다. 시가총액은 56조 9067억 원이다. 같은 시각, 트론은 482원으로 0.18% 상승했다. 거래량은 9646억 5612만 원이다. 에이다는 1255원으로 0.50% 상승했으며, 시가총액은 44조 9518억 원이다. 하이퍼리퀴드는 7만 5642원으로 3.32% 하락해 25조 2593억 원의 시가총액을 기록했다.같은 시각, 체인링크는 3만 2677원으로 0.23% 하락했다. 거래량은 6676억 1047만 원이다. 아발란체는 4만 6519원으로 1.18% 하락했고, 시가총액은 19조 6442억 원이다. 수이는 5128원으로 0.53% 하락하며 시가총액은 18조 3022억 원이다. 스텔라루멘은 543원으로 0.35% 상승했으며, 거래량은 1994억 9076만 원이다.같은 시각, 비트코인 캐시는 83만 7681원으로 0.82% 하락했다. 거래량은 4724억 8860만 원이다. 헤데라는 338원으로 0.99% 상승했다. 시가총액은 14조 3509억 원이다. 레오는 1만 3289원으로 0.02% 상승했으며, 거래량은 8억 7528만 원이다. 라이트코인은 15만 9946원으로 0.08% 상승했다. 시가총액은 12조 2073억 원이다.전반적으로 주요 가상자산들은 소폭 상승세를 보이고 있으나, 단기적으로는 조정이 있을 수 있다. 투자자들은 이러한 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자