[서울데이터랩]9월 22일 코스피 주요 종목 마감시황

9월 22일 한국거래소에 따르면, 코오롱모빌리티그룹(450140)은 전 거래일 대비 30.00% 상승한 12,610원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 30.00% 상승한 30,550원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 주성코퍼레이션(109070)은 10.15% 상승한 1,009원에, LG이노텍(011070)은 9.41% 상승한 193,100원에, 우진(105840)은 9.32% 상승한 13,020원에 각각 거래를 마쳤다.화인베스틸은 전 거래일 대비 9.95% 하락한 1,837원에 거래를 마감하며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 티에이치엔은 8.88% 하락한 5,950원에, 롯데손해보험은 6.97% 하락한 1,949원에 거래를 마쳤다. 일동제약은 6.49% 하락한 28,100원에, 성신양회는 6.00% 하락한 10,020원에 각각 거래를 끝냈다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 27,464,808주의 거래량을 바탕으로 4.77% 상승했다. 삼성전자우는 3,074,875주의 거래량을 기록하며 3.89% 상승했다. 현대차는 499,195주의 거래량으로 1.87% 상승했다. KB금융은 614,314주의 거래량으로 0.34% 상승했다. HD현대중공업은 128,819주의 거래량으로 0.91% 상승했다. 기아는 737,975주의 거래량을 기록하며 0.30% 상승했다. 한화에어로스페이스는 금일 보합세를 기록했다. 반면 SK하이닉스는 4,324,894주의 거래량을 기록하며 0.57% 하락했고, LG에너지솔루션은 137,479주의 거래량으로 0.14% 하락했다.금일 코스피 주요 종목들은 상승세를 보인 종목들이 많았으며, 시가총액 상위 종목들 역시 상당수가 상승세를 기록했다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 다만, 일부 종목은 하락세를 보였으므로 투자 시 종목별 세부 사항을 면밀히 살펴보는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자