[서울데이터랩]‘비올’ 29.90% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
입력 2025 09 23 09:32 수정 2025 09 23 09:32
23일 오전 9시 15분 비올(335890)이 등락률 +29.90%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 비올은 개장 직후 5분간 103,793주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 6,250원 오른 27,150원이다.

한편 비올의 PER은 54.74로 비교적 고평가되어 있을 가능성을 시사하며, ROE는 44.73%로 수익성이 매우 우수한 수준이다.

이어 상승률 2위 에코글로우(159910)는 현재가 791원으로 주가가 29.89% 상승하고 있다. 상승률 3위 프로티나(468530)는 현재 41,600원으로 24.55% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 폴라리스AI(039980)는 17.39% 급등하며 2,835원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에스디시스템(121890)은 17.39%의 급등세를 타고 1,809원에 거래되고 있다.

6위 유디엠텍(389680)은 현재가 749원으로 11.46% 급등 중이다. 7위 에이프릴바이오(397030)는 현재가 30,400원으로 11.36% 급등 중이다. 8위 코난테크놀로지(402030)는 현재가 27,550원으로 11.31% 급등 중이다. 9위 알체라(347860)는 현재가 3,260원으로 11.26% 급등 중이다. 10위 SFA반도체(036540)는 현재가 4,420원으로 10.36% 상승 중이다.



이밖에도 소노스퀘어(007720) ▲8.97%, 큐라클(365270) ▲8.62%, 마음AI(377480) ▲8.19%, 디앤디파마텍(347850) ▲7.42%, 폴라리스AI파마(041910) ▲7.23%, 딥노이드(315640) ▲7.07%, 셀바스AI(108860) ▲6.79%, 폴라리스오피스(041020) ▲6.17%, 하나마이크론(067310) ▲6.17%, 와이즈넛(096250) ▲6.13% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
