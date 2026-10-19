개인 3711억 순매도… 코스피 1.19% 내린 5600선

코스피가 19일 장 초반 하락 흐름을 이어가고 있다. 개장 직후 3% 넘게 밀리며 5,488.41에 출발한 뒤 낙폭을 일부 줄였지만, 시가총액 상위 종목 전반의 약세가 이어지며 지수는 여전히 전일 대비 하락 상태다.19일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 5,600.67로 전 거래일보다 67.38포인트(1.19%) 내렸다. 이날 지수는 전장 5,668.05보다 179.64포인트 낮은 5,488.41에 출발해 장중 5,606.80까지 올랐고, 저가는 시가와 같은 5,488.41을 기록했다.수급별로는 개인이 3711억원 순매도했고 외국인이 1471억원, 기관이 2148억원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 411억원, 비차익거래 2075억원으로 전체 2486억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세는 종목별 흐름에서도 확인됐다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 185개, 보합 72개에 그친 반면 하락 종목은 636개로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 대체로 내렸다. 삼성전자(005930)는 21만3750원으로 0.81%, SK하이닉스(000660)는 125만7000원으로 1.18% 하락했다. LG에너지솔루션(373220)은 39만9500원으로 0.87%, 현대차(005380)는 30만7500원으로 1.44%, KB금융(105560)은 15만8100원으로 1.19%, 삼성생명(032830)은 23만5000원으로 1.47% 내렸다. 삼성전기(009150)는 114만8000원으로 3.37% 밀리며 낙폭이 상대적으로 컸다.반면 삼성전자우(005935)는 17만5500원으로 4.96% 급등했고 삼성바이오로직스(207940)는 131만5000원으로 1.31% 올랐다. SK스퀘어(402340)는 77만5000원으로 1.15% 하락했다.장 초반 강세 종목으로는 명신산업이 15.98% 올라 9800원에 거래됐고, 에스엠벡셀은 11.58% 상승한 3470원을 기록했다. 대구백화점은 8.17%, 삼아알미늄은 7.91%, KBI동양철관은 6.62% 상승했다.반대로 에이엔피는 7.01% 내린 398원, LS에코에너지는 6.92% 하락한 5만7800원에 거래됐다. 코리아써키트2우B는 6.37%, 한화오션은 5.38%, 한미사이언스는 4.93% 각각 하락했다.이날 코스피는 최근 변동성이 확대된 흐름 속에서 지난 16일 2.05% 반등 이후 다시 약세로 돌아섰다. 최근 5거래일 기준으로는 13일 5.46%, 15일 7.57%, 이날 1%대 하락까지 큰 폭의 등락이 반복되고 있다. 거래량은 3억3034만주, 거래대금은 184조8832억원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자