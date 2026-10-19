외국인·기관 동반 매수에도 코스닥 약보합… 시총 상위주 혼조

19일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일 794.78보다 2.13포인트(0.27%) 내린 792.65를 나타냈다. 지수는 773.06에 출발해 장중 793.10까지 올랐지만, 저가는 시가와 같은 773.06을 기록했다.코스닥은 직전 거래일 4.46% 급등한 뒤 이날 숨 고르기 양상을 보였다. 최근 흐름을 보면 10월 15일 760.82까지 밀린 뒤 16일 794.78로 급반등했고, 이날은 상승 폭 일부를 되돌리는 모습이다. 52주 최고치는 1229.42, 최저치는 630.99다.수급별로는 개인이 560억원어치를 순매도했고 외국인은 393억원, 기관은 135억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 11억원, 비차익거래 398억원으로 전체 409억원 매수 우위를 나타냈다. 거래량은 6077만 주, 거래대금은 6690억6200만원으로 집계됐다.종목별로는 상승 종목이 651개, 하락 종목이 916개, 보합은 137개였다. 상한가 종목은 3개였고 하한가 종목은 없었다. 장 초반 낙폭이 한때 확대되기도 했지만 외국인과 기관 매수세가 유입되며 일부 만회하는 흐름도 나타났다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 23만2000원으로 0.85% 내렸고 주성엔지니어링(036930)은 20만7000원으로 1.66%, 레인보우로보틱스(277810)는 34만8000원으로 1.28%, 이오테크닉스(039030)는 43만4500원으로 3.01%, 리노공업(058470)은 6만9500원으로 1.84% 하락했다. 반면 에코프로(086520)는 8만2500원으로 1.48%, 에코프로비엠(247540)은 10만7900원으로 0.94%, HLB(028300)는 4만2350원으로 1.56%, 원익IPS(240810)는 10만9600원으로 0.55% 상승했다. 삼천당제약(000250)은 20만2500원으로 0.98% 내렸다.장 초반 강세 종목으로는 CSA 코스믹이 1531원으로 상한가를 기록했고, 디알텍도 4275원으로 상한가에 올랐다. 바이오인프라 역시 3345원으로 가격제한폭까지 상승했다. 오가닉티코스메틱은 3145원으로 25.8%, LK삼양은 4685원으로 23.29% 뛰었다.반면 소프트센우는 5500원으로 19.71% 급락했고 알에프텍은 6080원으로 11.5%, 한국비티비는 2620원으로 10.58%, 웰킵스하이텍은 1951원으로 10.5%, 엘앤씨바이오는 6만4300원으로 8.27% 하락했다.시장에서는 미국 증시에서 기술주와 반도체주가 약세를 보인 영향이 코스닥에도 이어지면서 성장주 전반에 부담을 준 것으로 풀이된다. 다만 외국인과 기관의 동반 매수세가 유입되며 지수 하단을 일정 부분 지지하는 양상이다.이날 코스닥시장에서는 크로스보더 디지털금융 플랫폼 기업 이나인페이가 한국거래소 코스닥시장본부로부터 상장예비심사 승인을 받았다. 이나인페이는 지난 8월 심사를 청구한 뒤 약 두 달 만에 승인을 받았으며, 상장 주관은 한국투자증권이 맡았다. 회사는 확보 자금을 기업 송금 확대와 결제·정산 인프라 고도화, 커머스 등 신규 사업에 투입할 계획이다. 2025년 매출 647억원, 영업이익 237억원, 순이익 196억원을 기록했고 올해 상반기에도 매출 382억5000만원, 영업이익 117억8000만원으로 흑자 흐름을 이어갔다. 연간 송금액은 3조7000억원 이상, 송금 건수는 440만 건을 넘어섰으며 126개국 이상 송금망과 20개 언어 상담 체계를 갖추고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자