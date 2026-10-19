삼기에너지솔루션즈 19% 급등·예선테크 10% 급락… 종목별 차별화 심화

19일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈리고 있다. 상한가에 오른 종목과 두 자릿수 상승 종목이 다수 등장한 반면, 일부 종목은 5~10%대 하락세를 보이며 장중 변동성이 커지는 양상이다.거래량 기준 최상위에는 삼기에너지솔루션즈(419050)가 올랐다. 삼기에너지솔루션즈는 3333만9286주가 거래되며 2555원에 형성됐고, 전일 대비 19.11% 상승했다. 거래대금은 814억9400만원으로 집계됐다. HT로보틱스(396300)는 1379만7292주가 손바뀜되며 9090원, 0.89% 상승을 기록했고 거래대금은 1249억400만원으로 거래대금 기준 가장 많았다. TS트릴리온(317240)은 908만9765주가 거래됐지만 주가는 1202원으로 4.68% 하락했다.상승폭이 두드러진 종목으로는 뉴인텍(012340)이 꼽힌다. 뉴인텍은 878원으로 직행하며 29.88% 올라 상한가를 기록했다. 매도 호가는 0원으로 나타났다. 삼기에너지솔루션즈 외에도 모아라이프플러스(142760)가 14.42%, 동일스틸럭스(023790)가 12.5%, 동국산업(005160)이 11.01%, 엔젠바이오(354200)가 10.25%, 화성밸브(039610)가 9.78%, 디와이씨(310870)가 7.87%, 보원케미칼(0010F0)이 6.83% 상승하며 강세를 보였다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 예선테크(250930)는 10.53% 내린 1445원에 거래됐고, 모아데이타(288980)는 8.79% 하락한 218원, 멜콘(179880)은 5.26% 내린 1만4220원, TS트릴리온은 4.68% 하락한 1202원, 우리로(046970)는 4.01% 내린 8370원을 기록했다. 한선엔지니어링(452280)과 대한광통신(010170), 빛과전자(069540)도 약세권에서 움직였다.시가총액 측면에서는 대한광통신이 2조493억원으로 가장 컸고, 빛과전자가 4451억원, 우리로가 3668억원, 한선엔지니어링이 3230억원 수준을 나타냈다. 수익성 지표를 보면 한선엔지니어링의 ROE가 14.04%로 비교적 높았고, 디와이씨는 PER 4.34배, TS트릴리온은 400.67배, 화성밸브는 4040.00배로 종목별 밸류에이션 격차도 크게 벌어졌다.장중 코스닥 거래 상위 종목군은 개별 재료에 따른 순환매와 단기 수급 쏠림이 동시에 전개되며 종목별 차별화가 심화하는 흐름이다. 투자자들은 급등 종목의 추격 매수보다는 거래대금 집중 여부와 호가 공백, 변동성 확대 구간을 함께 점검할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자