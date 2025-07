“케이팝 아니고 J팝 데몬 헌터스”…일본, ‘케데헌’ 유사 애니메이션 제작한다

‘SI-VIS: 더 사운드 오브 히어로즈’(SI-VIS: The Sound of Heroes) 예고편 중 한 장면. 일본 ‘애니플렉스’ 유튜브 채널 영상 캡처.

‘케이팝 데몬 헌터스’ 헌트릭스(위)와 사자보이즈(아래). 넷플릭스 제공

넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적 인기를 끌고 있는 가운데, 일본을 배경으로 한 유사 콘셉트 애니메이션이 제작될 예정이다.28일(현지시간) 미국 매체 키즈스크린에 따르면, 혼성 아이돌 그룹이 음악을 무기로 악에 맞서 싸우는 세계관을 담고 있는 애니메이션 ‘SI-VIS: 더 사운드 오브 히어로즈’(SI-VIS: The Sound of Heroes)를 소니 뮤직과 애니플렉스가 공동 제작하고 있다.해당 애니메이션은 주인공 그룹이 전국을 돌며 콘서트를 열고, 팬들로부터 받은 응원 에너지를 바탕으로 어둠의 세력과 싸우는 내용을 담고 있는 것으로 알려졌다.케이팝 데몬 헌터스도 아이돌 그룹 ‘헌트릭스’가 악령과 맞서 싸우는 내용으로 진행되는데, 이와 유사한 형태의 스토리인 것이다.특히 해당 작품의 목소리 연기는 J팝 아티스트들이 맡은 것으로 전해졌다. 구체적인 출연진은 추후 공개될 예정이다.작품은 오는 10월 일본 후지 TV에서 방영된다.한편 케이팝 데몬 헌터스는 지난달 20일 넷플릭스에서 공개된 이후, 넷플릭스 영화 부문 1위에 오르는 등 세계적인 인기를 얻었다.애니메이션에 삽입된 OST도 반응이 뜨겁다.작중 주인공 아이돌 그룹이 부른 노래 ‘골든’(Golden)은 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 2위를 차지했다. 그외에도 노래 ‘유어 아이돌’(Your Idol), ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done), ’소다 팝‘(Soda Pop) 등 케이팝 데몬 헌터스에 등장한 OST 7곡이 빌보드 차트에 진입했다.최종범 인턴기자