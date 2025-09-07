logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

박찬욱 ‘어쩔수가없다’ 베니스 수상 불발… 황금사자상은 짐 자무시

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025 09 07 04:50 수정 2025 09 07 05:52
기사 소리로 듣기
다시듣기
29일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 제82회 베니스국제영화제 개막식 레드카펫 행사에서 영화 ‘어쩔수가없다’의 박찬욱(가운데) 감독과 배우 이병헌(오른쪽), 손예진(왼쪽)이 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 2025.8.29 신화 연합뉴스
29일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 제82회 베니스국제영화제 개막식 레드카펫 행사에서 영화 ‘어쩔수가없다’의 박찬욱(가운데) 감독과 배우 이병헌(오른쪽), 손예진(왼쪽)이 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 2025.8.29 신화 연합뉴스


평단의 호평 속에 기대를 모았던 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔수가없다’의 제82회 베니스국제영화제 수상이 아쉽게 불발됐다.

영화제 폐막일인 6일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬 ‘팔라초 델 시네마’(영화의 궁전)에서 열린 시상식에서 최고상인 황금사자상은 짐 자무시 감독의 ‘파더 마더 시스터 브라더’에게 돌아갔다.

자주색 정장에 선글라스를 낀 모습으로 무대에 오른 자무시 감독은 “이런 젠장”이라는 짧은 감탄사로 수상 소감을 시작했다. 이어 “늘 새롭게 배우는 입장으로, 아직도 어떻게 해야 할지 몰라 두렵다고 했던 구로사와 기요시 감독의 말에 동감한다”고 말했다.

6일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 제82회 베니스국제영화제 시상식에서 짐 자무시 감독이 영화 ‘파더 마더 시스터 브라더’로 최고상인 황금사자상을 수상한 뒤 트로피를 들어 보이고 있다. 2025.9.6 AP 연합뉴스
6일(현지시간) 이탈리아 베네치아 리도섬에서 열린 제82회 베니스국제영화제 시상식에서 짐 자무시 감독이 영화 ‘파더 마더 시스터 브라더’로 최고상인 황금사자상을 수상한 뒤 트로피를 들어 보이고 있다. 2025.9.6 AP 연합뉴스


경쟁 부문 2등상인 심사위원대상은 튀니지 감독 카우더 벤 하니아의 ‘힌드 라잡의 목소리’가 받았다. 감독상은 영화 ‘스매싱 머신’의 베니 사프디 감독이 받았다.

또 남우주연상은 토니 세르빌로(‘라 그라치아’), 여우주연상은 신 즈레이(‘더 선 라이지스 온 어스 올’), 신인배우상은 루나 웨들러(‘사일런트 프렌드’)가 각각 수상했다.

박 감독이 베니스영화제 경쟁 부문에 초청받은 것은 2005년 ‘친절한 금자씨’ 이후 20년 만이었다. 한국 영화로는 황금사자상을 받았던 ‘피에타’(김기덕 감독) 이후 13년 만에 경쟁 부문 진출이었다.

이정수 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

    thumbnail - 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

  2. “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

    thumbnail - “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

  3. “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

    thumbnail - “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

  4. 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

    thumbnail - 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

  5. ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

    thumbnail - ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

  6. 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다

    thumbnail - 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved