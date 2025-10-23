손민수 “♥임라라 갑자기 출혈 심해”… 출산 9일만에 중환자실 입원

‘엔조이커플’ 임라라·손민수 부부가 출산을 앞두고 병원에 있는 모습. 엔조이커플 인스타그램 캡처

코미디언 부부 ‘엔조이커플’ 임라라(36)가 쌍둥이 출산 9일 만에 중환자실에 입원했다.임라라의 남편인 손민수(35)는 지난 22일 엔조이커플 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “기다려주신 분들께 너무 죄송하지만, 라라의 컨디션이 갑작스럽게 좋지 않아 오늘 예정이었던 출산 영상 업로드가 어려울 것 같다”고 전했다.그는 이어 “회복 후 최대한 빨리 영상으로 찾아뵐 테니 조금만 기다달라. 라키&뚜키는 여러분의 응원 덕분에 건강하게 잘 자라고 있다”고 덧붙였다.손민수는 이로부터 7시간쯤 뒤 또 다른 게시물을 올려 “라라가 갑자기 출혈이 심해서 응급실 왔다가 중환자실에 입원하게 됐다. 혼자 있는 거 무서워할 텐데 저도 옆에 있을 수 없고 할 수 있는 게 없다”며 긴박한 상황을 전했다.그는 “중환자실이라 보호자도 같이 있을 수 없고 기다리고 있다. 할 수 있는 게 기도밖에 없다”며 “내일 1회 면회만 가능하다는데 라라 건강하게 회복할 수 있게 기도해달라. 그리고 응급실 올 수 있게 신속하게 도움주신 119 구조대분들 다시 한번 고개 숙여 진심으로 감사하다”고 덧붙였다.임라라·손민수 부부는 10년간의 열애 끝에 2023년 결혼했다. 이후 시험관 시술을 통해 쌍둥이 남매를 임신, 지난 14일 출산했다.이정수 기자