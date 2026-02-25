시청률 반등 끝에 4%대 안착…새로운 흥행 기록 쓸지 주목되는 ‘ENA 드라마’

ENA ‘아너: 그녀들의 법정’ 방송화면

ENA ‘아너: 그녀들의 법정’ 스틸

ENA ‘아너: 그녀들의 법정’ 포스터

이나영, 정은채, 이청아 등 유명 여배우들이 한 작품에 출연해 화제를 모은 ENA 월화드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’(이하 ‘아너’)이 4%대 시청률에 안착하며 ENA에서 새로운 흥행 기록을 써낼 수 있을지 관심이 집중된다.25일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면, 전날 방송된 ‘아너’ 8회는 전국 가구 기준 4.2%의 시청률을 기록했다.드라마는 지난 2일 1회 시청률 3.1%로 ENA 채널 역대 드라마 중 가장 높은 첫 방송 시청률을 기록해 주목받았다. 다만 이후 3%대 시청률에 머무르며 기대 이상의 성적을 내지 못했고, 오히려 4회와 5회에서는 시청률이 하락하기도 했다.이런 가운데 드라마는 7회에서 직전 회차보다 시청률이 1.2%p(포인트) 상승했고, 이어진 8회에서도 4%대 시청률을 유지하는 데 성공했다.현재 ENA 월화 드라마 역대 최고 시청률 순위에서 7위(시청률 4.2%)를 달리고 있는 ‘아너’가 후반부 전개로 시청률 상승을 견인할 수 있을지 기대가 모인다. ENA 월화 드라마 중 최고 시청률 순위 1위는 ‘착한 여자 부세미’(7.1%)가 차지하고 있다.‘아너’는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면으로 맞서는 세 여성 변호사의 이야기를 그린 미스터리 추적극이다. 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 한다.세 변호사는 대학 시절부터 인연을 이어온 20년지기 윤라영(이나영 분), 강신재(정은채 분), 황현진(이청아 분)으로, 오직 여성 범죄 피해자를 전문으로 변호하는 로펌 ‘L＆J’(Listen and Join)을 설립한다. 이들은 명예를 지키기 위해 고군분투하던 중 자신들의 과거와 얽힌 사건을 마주하게 된다.8회에서 윤라영은 성매매 애플리케이션(앱)의 존재를 생방송에서 폭로했다. 이어 김승진(정희태 분)의 정체가 공개되고, 박제열(서현우 분)이 권중현(이해영 분)에게 버림받는 모습이 담기기도 했다.후반부에 공개된 예고 영상에는 L＆J 로펌 사무실에 대한 압수수색이 진행되는 장면이 담겨 향후 전개에 궁금증을 더했다.총 12부작으로 기획된 ‘아너’는 방영 후반부에 접어들며 극 전개에 속도를 내고 있다. 흥미진진한 서사로 다시 한번 시청률 상승을 끌어낼 수 있을지 관심이 집중된다.최종범 인턴기자