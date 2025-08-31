logo
62억 신혼집 현금 매입하더니…김종국, ♥결혼 앞두고 ‘기쁜 소식’

하승연 기자
입력 2025 08 31 15:07 수정 2025 08 31 15:07
가수 김종국. 김종국 인스타그램 캡처
가수 김종국. 김종국 인스타그램 캡처


가수 김종국이 결혼과 함께 새 예능 MC를 맡는다.

31일 종합편성채널 TV조선에 따르면 김종국은 하반기에 방송 예정인 미스&미스터 다이어트 ‘잘 빠지는 연애’를 진행한다.

‘잘 빠지는 연애’는 살 때문에 연애에 실패한 사람들이 다이어트와 연애코칭을 통해 자존감을 회복하는 과정을 그린다.

운동부터 식단, 연애에 이르기까지 각 분야의 전문가들이 모여 솔루션을 제공한다.

운동, 식단에 최근 사랑까지 완벽하게 된 김종국이 프로그램을 중심에서 이끈다.

코미디언 이수지, 배우 유이도 MC로 나선다. 이들과 필라테스 및 헬스트레이너 전문가군단이 함께할 예정이다.

앞서 김종국은 지난 18일 깜짝 결혼을 발표했다. 그는 오는 9월 5일 결혼한다. 예비 신부에 대해선 밝혀진 게 아직 없다.

김종국은 지난 4월 서울 강남구 논현동 고급 빌라 ‘논현 아펠바움 2차’ 전용 243㎡ 규모 주택을 사들여 눈길을 끌기도 했다.

이후 결혼 소식이 알려지며 이 집이 신혼집이라는 사실이 화제가 됐다.

거래가는 62억원에 달한다. 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정됐다.

하승연 기자
