요리연구가 이혜정, ‘남편 불륜’ 상대 여성 찾아갔다

입력 2025 09 07 17:34 수정 2025 09 07 17:34
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 이혜정
MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 이혜정


요리연구가 이혜정이 남편의 외도 상대 여성을 찾아갔던 경험을 털어놓는다.

지난 6일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 말미에서는 다음 주 예고편이 공개됐다.

방송에는 한식 연구가 박경례, 탈북민 사업가 이순실, 가수 노사연, 요리연구가 이혜정, 배우 김현숙 등이 출연해 ‘기 쎄(?)다고 놀리지 말아요’를 주제로 이야기를 나눈다.

다음 주 방송에서 ‘남편이 바람을 피운다면?’이라는 화두가 나오자 노사연은 “내 남편이 다른 여자랑 같이 사랑하고 있다는 것을 내가 두 눈으로 봤다? 나는 둘 다 죽일 거다”라고 말하며 살벌한 반응을 보였다.

앞서 여러 방송을 통해 남편의 외도 전력을 밝혔던 이혜정은 “아직도 그렇게 생긴 여자만 보면 한 대 후려갈기고 싶다”면서 실제로 남편의 불륜 현장을 찾아간 적 있다고 털어놨다.

이혜정은 “밟아 죽이고 싶은 마음이 든다”면서 “(상대 여성의) 주소까지 들고 찾아갔다”고 전했다.

그는 “‘네 남편 몇 시에 오냐. 내 남편이 너한테 오는 거는 내가 책임질게. 네가 (내 남편을) 데리고 오는 것은 용서 못 한다’고 했었다”고 당시 상황을 얘기했다.

이순실은 더 과격한 발언으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

방송 전 인터뷰에서 이미 “총살 가능”이라고 답했다는 그는 “나는 용서 안 한다. 용서를 뭐 하려 하냐. 나는 둘 다 같이 세워놓고 한 방에 죽일 수 있다”며 전직 군인다운 남다른 분풀이 법을 말해 웃음을 안겼다.

뉴스24
