“엉덩이 작은 여자가 좋다”던 최홍만, ♥썸 타는 여성 생겼다

입력 2025 09 09 13:23 수정 2025 09 09 13:40
유튜브 채널 ‘SBS 엔터테인먼트’ 캡처
유튜브 채널 'SBS 엔터테인먼트' 캡처


종합격투기 선수 출신 방송인 최홍만(44)이 최근 썸을 타고 있는 여성이 생겼다고 고백했다.

9일 공개된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’(돌싱포맨) 예고편에는 최홍만이 게스트로 출연해 이상형을 밝힌 이후 근황에 대해 얘기하는 모습이 담겼다.

앞서 최홍만은 지난 6월 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 이상형에 대해 “확고하다”며 “무조건 키가 168㎝여야 한다. 키 168㎝에 몸무게 52kg에 엉덩이가 작은 여자가 너무 좋다. 제가 (엉덩이를) 한 손으로 잡을 수 있는 여자”라고 명확한 기준을 제시한 바 있다.

유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’ 캡처
유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈' 캡처


최홍만은 ‘돌싱포맨’에서 ‘탁재훈 덕에 썸 타는 사람이 생겼다던데’라는 이상민의 말에 “제가 최근 탁재훈 형님 (유튜브) 방송 나가서 제 정확한 이상형을 얘기했더니 그 이후로 소셜미디어(SNS)로 DM(다이렉트 메시지)도 많이 오고 지인들 통해서 소개도 많이 들어왔다. 10명 가까이 왔을 거다”라고 말해 주변을 탄성을 자아냈다.

최홍만은 이어 “그중에서 한 분과 썸만 타고 있다”며 “결혼도 안 했는데 썸은 탈 수 있지 않냐”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘SBS 엔터테인먼트’ 캡처
유튜브 채널 'SBS 엔터테인먼트' 캡처


이에 탁재훈은 “썸은 당연하고 결혼도 할 수 있는 나이”라며 최홍만의 연애를 응원했다.

최홍만이 출연하는 ‘돌싱포맨’은 이날 오후 10시 40분에 방송된다.

뉴스24
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved