“처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

남편이 자신의 올케와 불륜을 저지른 것을 포착한 여성이 되레 정신병원에 강제 입원한 사연이 전해져 충격을 줬다. 유튜브 채널 ‘중년이상준’

유튜브 채널 ‘중년이상준’

남편이 자신의 올케와 불륜을 저지른 것을 포착한 여성이 되레 정신병원에 강제 입원한 사연이 전해져 충격을 줬다.코미디언 이상준의 유튜브 채널 ‘중년이상준’에는 지난 18일 ‘탐정의 세계, 우리가 상상 못 한 현실에 관한 무료강의’라는 제목의 영상이 올라왔다.이 영상에는 정경수 탐정이 출연해 탐정 생활을 하며 겪었던 의뢰를 소개했다.정 탐정은 한 기업 대표가 처남댁과 바람이 난 사연을 공개했다. 정 탐정은 “의뢰인은 아내분이었다”라며 “이 여성에겐 아들이 둘 있었다”라고 운을 뗐다.이어 “(의뢰인의 남편은) 아내가 자신의 불륜을 의심하자 아들들에게 ‘너희 엄마가 너희 숙모랑 (나랑) 바람이 났다고 한다. 정신이 나갔다. 이 회사를 물려받고 싶으면 (정신병원 입원 동의서에) 사인해라’라고 말하며 의뢰인을 정신병원에 8개월 감금했다”고 했다.정 탐정은 또 “의뢰인 남편과 올케는 주로 차 안에서 은밀히 만났다”며 “여러 차례 잠복 끝에 현장을 포착했다”고 말했다.그러면서 “의뢰인이 직접 현장에 찾아와 두 사람의 관계를 확인했다”라며 “의뢰인의 남편은 아내에게 미안해하지 않고 처남댁을 챙겼다”라고 덧붙였다.정 탐정은 “나중에 큰아들 내외가 내 사무실에 찾아왔는데 ‘아무것도 모르고 엄마를 정신병원에 보냈다’며 눈물 흘리더라”고 전했다.사연을 들은 이상준은 “이거 영화네”라며 놀라움을 감추지 못했다.뉴스24