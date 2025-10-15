이상순, 이효리 앞에서 “여친 있어도 전 여친 만날 수 있다”

MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’

이효리, 이상순 인스타그램

가수 이효리가 남편 이상순의 발언에 분노 섞인 반응을 보였다.14일 방송된 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에서 이상순과 이효리는 청취자 사연을 함께 읽으며 ‘월간 드라마’ 코너를 진행했다. 이날 한 청취자가 “현재 여자친구가 있지만, 과거 짝사랑했던 친구를 다시 만나 마음이 흔들린다”는 사연을 보내왔다.이효리는 사연을 들은 뒤 “동창회 같은 데를 가지 말아야 된다. 술 한잔하면서 옛 기억 들춰내면 모든 게 거기서 시작된다”며 단호하게 말했다. 이어 “헤어졌던 사람을 다시 만나면, 이루어지지 않았던 아쉬움 때문에 잠깐 마음이 흔들릴 수 있지만 결국 예전처럼 된다”고 일침을 놨다.이상순은 “지금 이런 생각이라면 현재 여자친구에게도 안 좋다. 억지로 만나는 건 더 나쁘다”며 사연자에게 현실적인 조언을 건넸다. 그러자 이효리는 “누굴 만나면 한두 달은 마음이 요동칠 수 있지만, 6개월쯤 지나면 감정이 가라앉을 것”이라며 차분히 덧붙였다.그러던 중 이상순은 “각자 철학이 다르다. 나 같으면 하고 싶은 대로 한다. 마음이 크면 간다”고 말해 현장을 술렁이게 했다. 이에 이효리는 “지금 망언한 거 아냐? 가기 전에 보내 버릴 것”이라며 버럭했고, 청취자들은 폭소를 터뜨렸다.이상순은 “지금 결혼했는데 어떻게 가냐. 사연자 입장을 대신 말한 것뿐이다”라며 당황해 해명했고, 부부의 솔직한 입담에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.뉴스24