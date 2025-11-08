최화정, 입 떡 벌어지는 전재산 공개…결혼할 남자 찾는다

logo
배우 최화정이 결혼정보회사를 방문해 솔직한 재산과 연애관을 공개했다.

7일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘65년 솔로인생 드디어 끝장내려는 최화정의 결혼정보회사 방문기!(+남자 소개)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

앞서 최화정은 손톱에 봉숭아물을 들이며 “첫눈이 올 때까지 봉숭아물이 남아 있으면 결혼정보회사를 가겠다”고 약속한 바 있다. 이후 실제 첫눈이 내리고도 봉숭아물이 지워지지 않자 약속을 지키기 위해 결혼정보회사를 찾았다.

매니저와 상담 중 최화정은 경제적 상황을 묻는 질문에 “안정은 됐다. 일찍 일을 시작했고 자가 하나 있다”고 말했다. 이에 매니저가 “한 달에 외제차 한 대씩 사실 수 있는 수입이 되시나 보다”고 하자, 그는 웃으며 “그렇다”고 인정했다.

이어 “혼자 있는 게 외롭지 않다. 사실 인터뷰 때 ‘혼자라 외로워요’라고 말해야 착해 보이잖나. 그런데 나는 혼자 있는 게 너무 좋다. 가끔 침대에 누워 있다가도 너무 좋아서 웃는다”고 털어놨다.

이상형에 대해서는 “근육 많고 찢어진 청바지 입은 스타일은 부담스럽다. 자연스럽게 나이 들어가는 분이 좋다”며 “그럼에도 만나서 매력이 느껴지면 마음이 갈 수도 있지 않겠나. 그런데 65세를 누가 만나겠냐”고 웃었다.

결혼정보회사 프로그램 비용이 최대 6000만원대라는 설명에 최화정은 “성사 안 되면 어떡하냐”며 놀란 뒤 “그럼 난 1억 내겠다”고 재치 있게 답했다.

영상 말미에 제작진이 “한 달 수입이 외제차로 따지면 어느 정도냐”고 묻자, 매니저가 고급 브랜드를 언급했고, 제작진은 놀라움을 감추지 못했다.

