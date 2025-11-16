요리연구가 이혜정 “최근 과로로 쓰러져 이송…3일간 중환자실”

요리연구가 이혜정(오른쪽)과 그의 남편인 산부인과 의사 고민환(왼쪽)씨. MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면

요리연구가 이혜정(69)이 지난달 추석 명절 때 과로 탓에 쓰러져 사흘간 중환자실에 머물렀다고 밝혔다.이혜정은 지난 15일 방송된 MBN 예능 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해 “이번 추석날 아침에 차례를 준비하다가 과로로 쓰러졌다”며 “스스로 무쇠처럼 튼튼하다고 생각했는데 나이가 드니 쓰러지기도 하더라”라고 밝혔다.그는 “그전부터 원래 하던 일 탓에 몸이 힘들다고 생각했는데 명절이 오니 어쩔 수 없이 일했다”면서도 “그날따라 아침에 머리도 아프고 못 일어나겠더라. 결국 차례를 조금 늦게 지내기로 하고 (상을) 준비했다”고 설명했다.그러나 곧바로 문제가 터졌다. 이혜정은 “계속 휴대전화를 떨어뜨리길 반복했다. 남편이 내 얼굴을 보더니 ‘빨리 119 불러’라고 했다”며 “그래도 차례는 지내야 한다고 말했더니 남편이 ‘정신 나간 소리 하지 말라’고 소리쳤다”라고 전했다.이혜정은 “병원에 도착하니 의사들이 분주하게 움직이는 등 정신이 하나도 없었다”며 “옷을 갈아입고 검사를 받으러 가는데, 남편이 내 옷가지를 챙기는 모습을 보니 마음이 편치 않았다”고 털어놨다.이혜정은 특히 남편의 애정 어린 행동에 감사함을 표했다. 그는 “평소 호통치던 남편이 ‘빨리 가’라며 등을 밀어주는데 눈물이 났다”고 고백했다.검사 후 3일간 중환자실에 머물렀다는 이혜정은 “당시 의사도 ‘남편 덕 보신 것’이라고 강조했다. 나 혼자 있다가 쓰러졌으면 정말 큰일 날 뻔했던 것”이라고 회고했다.이혜정은 1979년 산부인과 의사 고민환씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이날 방송 스튜디오에는 고민환씨도 함께 자리했다.정회하 인턴기자