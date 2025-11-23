logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘골키퍼’ 김영광, 의사 아내 카드로 ‘천만원’…안정환 “미친×” 일침

입력 2025 11 23 11:13 수정 2025 11 23 11:13
기사 소리로 듣기
다시듣기
김영광과 아내 김은지. SBS ‘동상이몽 시즌 2-너는 내 운명’
김영광과 아내 김은지. SBS ‘동상이몽 시즌 2-너는 내 운명’


전 축구 국가대표 골키퍼 김영광이 아내 카드로 거액을 긁은 사례를 소개했다가 안정환으로부터 일침을 들었다.

24일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌 2-너는 내 운명’(동상이몽2)에서는 전 국가대표 골키퍼 김영광 초호화 인맥 라인업이 공개된다.

김영광은 그간의 열정 가득한 모습과는 달리 한껏 가라앉은 분위기로 등장했다. SBS ‘골 때리는 그녀들’ 신인 감독으로 도전장을 내밀었지만, 단 2경기 만에 떨어지게 된 것이 그 이유였다.

고정 출연 기회를 놓친 김영광은 아쉬움과 분노를 감추지 못했다. 보기 드문 남편의 우울한 모습에 아내 김은지씨는 직접 ‘힐링 데이’ 풀코스를 준비하며 분위기 전환에 나섰다.

평화는 오래가지 못했다.

김영광과 아내 김은지. SBS ‘동상이몽 시즌 2-너는 내 운명’
김영광과 아내 김은지. SBS ‘동상이몽 시즌 2-너는 내 운명’


‘와카(와이프 카드)’를 사용하는 김영광의 카드 내역이 공개되며 새로운 위기가 시작됐기 때문이다.

평소 “후배들한테는 무조건 사야지”라며 굳은 신념을 내비쳤던 김영광은 회식비로 몇백만원을 결제했다.

카드값 총액이 무려 972만원으로 밝혀지자 스튜디오는 경악을 금치 못했다.

선배인 안정환도 “미친× 아니야?”라며 일침을 가했다.

그럼에도 김영광은 “베풀면 다 돌아와!”라며 궤변을 늘어놓았고, 아내 김은지씨는 결국 역대급 분노를 터뜨렸다는 후문이다.

김영광은 ‘와카 반납’을 건 의리 게임까지 선언했다.

피부과 의사인 김은지씨는 의대생 시절인 2007년 지인 소개로 김영광을 만나 교제를 시작했고, 3년 열애 끝에 2010년 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “저 통통女가 진짜 모델대회 우승? 누구 빽이냐” 중국 들썩

    thumbnail - “저 통통女가 진짜 모델대회 우승? 누구 빽이냐” 중국 들썩

  2. 암매장 시신 다시 꺼내 ‘지장’ 찍은 40대 女의 엽기행각… ‘깡통’ 하나가 중요 단서로

    thumbnail - 암매장 시신 다시 꺼내 ‘지장’ 찍은 40대 女의 엽기행각… ‘깡통’ 하나가 중요 단서로

  3. 손미나 “하와이서 교통사고, 병원서 앞으로 못 걸을 수도 있다고”

    thumbnail - 손미나 “하와이서 교통사고, 병원서 앞으로 못 걸을 수도 있다고”

  4. 바다 추락 차량서 ‘시한부’ 여동생 사망…홀로 탈출한 친오빠

    thumbnail - 바다 추락 차량서 ‘시한부’ 여동생 사망…홀로 탈출한 친오빠

  5. 이장우♥조혜원, 7년 열애 끝… 오늘 서울 모처서 결혼식

    thumbnail - 이장우♥조혜원, 7년 열애 끝… 오늘 서울 모처서 결혼식

  6. “비트코인 안 판다”던 ‘부자아빠’ 기요사키, 33억원어치 팔면서 한 말

    thumbnail - “비트코인 안 판다”던 ‘부자아빠’ 기요사키, 33억원어치 팔면서 한 말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved