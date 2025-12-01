logo
‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

입력 2025 12 01 08:21 수정 2025 12 01 10:03
이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈(50)이 발가락 골절로 응급실 신세를 진 근황이 전해졌다.

30일 첫 방송된 MBC 예능 ‘극한84’에서는 트레일 마라톤에 도전하는 기안84가 러닝크루를 결성해 남아프리카공화국으로 출국하는 모습이 그려졌다.

극한 러닝 도전을 앞둔 기안84는 한 네일숍에서 추성훈을 만났다. 추성훈은 “최대로 뛰어본 장거리가 유도선수 시절 20㎞다. 힘들지만 힘든 게 재미있잖나”라며 의지를 드러냈다.

러닝 입문 1년 차라는 권화운은 마라톤 대회에서 딴 메달을 목에 걸고 등장했다. 그는 기안84를 향한 팬심을 고백하며 “기안84 때문에 러닝을 시작하게 됐다”고 말했다.

대망의 출국날, 먼저 도착한 기안84는 권화운과 함께 추성훈을 기다렸다. 그런데 추성훈은 목발을 짚은 채 등장해 충격을 안겼다.

놀란 기안84는 “무슨 일이냐”라고 물었고, 추성훈은 “어제 촬영하다가 뼈가 두 개 부러졌다. 제트스키 타다가 이상하게 넘어져 걸려서. 바로 응급실 갔는데 뼈가 부러졌다”고 설명했다.

MBC 예능 ‘극한84’ 방송화면 캡처
MBC 예능 ‘극한84’ 방송화면 캡처


추성훈은 이어 “제대로 할 수 있는 거나 있을까 싶어서 도와주고자 왔다. 미안하다 진짜”라면서도 “(뼈 붙는데) 한 달 정도 걸릴 것 같다. 나는 상관없다. 걱정되는 건 비행기 타서가 문제다. 올라가면 (기압 때문에) 엄청 아프다. 붓는다”라고 말했다.

기안84는 “(남아공에) 도착하면 병원부터 갈까요”라며 걱정했다.

출국 한 시간을 앞두고 제작진은 긴급 회의에 들어갔고, 결국 추성훈은 크루에 합류하지 않는 것으로 결정했다.

추성훈은 “가고 싶다. 미안하다”라며 다시 한번 팀원들에게 미안함을 드러냈다. 기안84는 “저희보다 형님이 아쉬울 거 같다”고 다독였다.

한편 ‘극한84’는 기안84가 42.195㎞를 넘어서는 상상 초월의 코스에 뛰어들어 극한의 마라톤 환경에서 자신을 시험대에 올리고 끝까지 도전해 내는 과정을 그린 러닝 예능이다.

