logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

랄랄 “남편과 사이 안 좋았다”…사업 실패로 전재산 날려

입력 2025 12 01 15:44 수정 2025 12 01 15:54
기사 소리로 듣기
다시듣기
유튜브 ‘랄랄’ 캡처
유튜브 ‘랄랄’ 캡처


유튜버 랄랄이 굿즈 사업 실패로 전재산을 잃었던 당시 상황과 남편의 반응을 털어놨다.

1일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’ 전설의 고수 코너에는 랄랄이 게스트로 출연했다. 그는 앞서 유튜브 채널과 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 통해 굿즈 사업 도전 과정에서 6년간 모은 전 재산을 모두 날렸다고 밝힌 바 있다.

랄랄은 당시 손실 규모에 대해 “팝업 스토어를 준비하면서 방문객 수를 정확히 예상하지 못해 수량을 잘못 잡았다”며 “유튜브로 번 돈을 다 날리고도 마이너스가 됐다”고 설명했다.

박명수는 “왜 항상 웃고 다니느냐”고 묻자, 랄랄은 “슬프다, 슬프다 하면 진짜 슬퍼지는 것 같다. 아이 낳고 우울할 때도 있었고 전재산도 잃었지만, 밝게 사는 게 복을 부르는 것 같다”고 말했다.

굿즈 사업 실패 당시 남편의 반응을 묻는 질문에는 “남편 MBTI가 T라 울진 않았다. 근데 그때 잠깐 사이가 안 좋긴 했다”고 웃어 보였다.

현재 랄랄의 남편은 육아와 함께 유튜브 채널 PD 역할을 맡고 있다. 그는 “경제적으로 힘들 때 곁을 지켜준 남편에게 고맙다”며 “지금은 제가 좀 여유가 생기니 남편도 좋아한다”고 했다.

이어 “처음 만났을 땐 제가 백수였고 남편이 회사원이라 남편이 더 잘 벌었다”며 “하지만 지금은 반대다. 남편이 육아와 PD 일을 도와주면서 제가 잘 되고 있다”고 전했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

    thumbnail - ‘50세’ 추성훈, 제트스키 사고… 뼈 2개 골절 응급실行

  2. 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

    thumbnail - 신애라♥차인표, 결혼 30년만에 새 식구…며느리 ‘깜짝’ 정체

  3. 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

    thumbnail - 은지원, ‘정관수술’ 했는데…재혼 한달만에 “2세 보인다”

  4. 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

    thumbnail - 부산 공방서 20대女 수강생, 톱날에 얼굴·목 베여 사망

  5. 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

    thumbnail - 박하선, 진짜 ‘황금손’이네…“매니저 로또 3등, 100만원 당첨 처음 봐”

  6. ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착

    thumbnail - ‘밀착 레깅스’ 수지, 김선호와 베트남 호숫가서 포착
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved