랄랄 “남편과 사이 안 좋았다”…사업 실패로 전재산 날려

유튜브 ‘랄랄’ 캡처

유튜버 랄랄이 굿즈 사업 실패로 전재산을 잃었던 당시 상황과 남편의 반응을 털어놨다.1일 방송된 KBS CoolFM ‘박명수의 라디오쇼’ 전설의 고수 코너에는 랄랄이 게스트로 출연했다. 그는 앞서 유튜브 채널과 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 통해 굿즈 사업 도전 과정에서 6년간 모은 전 재산을 모두 날렸다고 밝힌 바 있다.랄랄은 당시 손실 규모에 대해 “팝업 스토어를 준비하면서 방문객 수를 정확히 예상하지 못해 수량을 잘못 잡았다”며 “유튜브로 번 돈을 다 날리고도 마이너스가 됐다”고 설명했다.박명수는 “왜 항상 웃고 다니느냐”고 묻자, 랄랄은 “슬프다, 슬프다 하면 진짜 슬퍼지는 것 같다. 아이 낳고 우울할 때도 있었고 전재산도 잃었지만, 밝게 사는 게 복을 부르는 것 같다”고 말했다.굿즈 사업 실패 당시 남편의 반응을 묻는 질문에는 “남편 MBTI가 T라 울진 않았다. 근데 그때 잠깐 사이가 안 좋긴 했다”고 웃어 보였다.현재 랄랄의 남편은 육아와 함께 유튜브 채널 PD 역할을 맡고 있다. 그는 “경제적으로 힘들 때 곁을 지켜준 남편에게 고맙다”며 “지금은 제가 좀 여유가 생기니 남편도 좋아한다”고 했다.이어 “처음 만났을 땐 제가 백수였고 남편이 회사원이라 남편이 더 잘 벌었다”며 “하지만 지금은 반대다. 남편이 육아와 PD 일을 도와주면서 제가 잘 되고 있다”고 전했다.온라인뉴스부