“퀴퀴한 냄새” 따뜻한 욕조 들어갔다 사망…꼭 ‘이렇게’ 관리하세요

영국의 한 70대 여성이 온수 욕조를 이용한 뒤 사망하는 사건이 발생한 가운데, 유족이 온수 욕조의 위생이 부실했다며 시설 측에 책임이 있다고 주장했다.5일(현지시간) 더선 등에 따르면 영국에 거주하는 여성 폴렛 크룩스(70)는 지난 2020년 2월 딸들을 포함한 가족 10명과 함께 와이트섬의 태프넬 팜 휴가용 숙소를 방문했다가 온수 욕조를 이용한 후 숨졌다.여행을 마치고 귀가한 크룩스는 어지러움과 구토 등 전신 증상을 호소해 병원으로 옮겨졌다. 레지오넬라증 진단을 받은 크룩스는 상태가 악화해 결국 3월 뇌졸중과 심근경색을 겪은 뒤 사망했다.이후 크룩스의 유족은 온수 욕조의 위생 관리가 부실해 감염이 발생했다며 시설 측에 책임이 있다고 주장했다.도착 당일부터 크룩스의 가족은 숙소 내 온수 욕조를 여러 번 이용했고, 딸들은 “욕조에서 곰팡이 냄새 같은 퀴퀴한 냄새가 나고 물빛이 점차 탁해졌고, 이용 3일 차에는 물이 녹색빛을 띠기까지 했다”고 주장했다.그러나 관리자는 “문제가 있었다면 보고했을 것”이라며 매일 점검을 했다고 주장했다. 이에 유족은 “숙박 기간 단 한 번도 점검이 이뤄지지 않았다”고 반박했다.이후 현장 조사에서 해당 욕조에서는 명확한 양성 반응이 확인되지 않았지만, 같은 부지의 다른 욕조에서 수질 불량 지표가 발견됐다.그러나 지방자치단체는 기소 불가 결론을 내렸다. 검시관은 배심원단에 “감염이 현장에서 발생했는지, 그리고 그것이 사망에 어떤 영향을 미쳤는지가 핵심”이라고 밝혔다.레지오넬라증은 대형건물 냉각탑수, 급수시설, 욕조수 등 오염된 물속에 존재하는 레지오넬라균이 비말(에어로졸) 형태로 사람의 호흡기를 통해 발생하는 감염병이다.건강한 사람에게는 독감형으로 발현돼 특별한 치료 없이 2~5일 후 호전되지만, 면역 저하자 등과 같은 고위험군에서는 레지오넬라 폐렴으로 발생할 수 있다. 치료를 받지 않으면 치사율이 15~20%에 달한다.특히 온천과 온수 욕조는 구조적으로 고위험군으로 분류돼 엄격히 관리해야 한다. 세계보건기구(WHO)를 비롯한 각국의 보건당국은 정기적인 소독, 고온유지, 물 정체 방지 등이 레지오넬라증 예방의 핵심이라고 강조했다.하승연 기자