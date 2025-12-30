logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

입력 2025 12 30 08:26 수정 2025 12 30 13:52
기사 소리로 듣기
다시듣기
방송인 김숙. 자료 : MBC
방송인 김숙. 자료 : MBC


방송인 김숙이 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 최우수상을 수상한 뒤 박나래를 언급해 눈길을 끌고 있다.

김숙은 29일 서울 마포구 MBC 신사옥에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 ‘구해줘! 홈즈’로 여자 최우수상을 수상했디.

김숙은 트로피를 거머쥔 뒤 수상 소감에서 “20살에 방송을 시작해 올해 30주년이다. 자축하려 했는데 많은 분이 축하해줘 감사하다”고 운을 뗐다.

이어 “‘구해줘! 홈즈’가 7년이 됐다. 감사하다는 말씀을 못 드린 것 같다”며 “‘구해줘! 홈즈’의 특별한 기본 옵션들, 장동민 양세형, 양세찬, 주우재, 그리고 (박)나래 팀장님까지 너무 감사하다. 그분들 때문에 상을 받은 것 같다”고 전했다.

또 “섬 매물 보는걸 제일 무서워하는데 주우재와 함께 상을 받은 기념으로 섬 매물을 보러 임장 가겠다”고 덧붙였다.

김숙은 그러면서 “데뷔 후 30년간 계속 그만둔다고 했는데 잡아준 유재석 선배님, 송은이 대표님, 지금 어딘가서 뭘 먹고 있을 이영자 언니께 감사드린다”고 전했다.

김숙의 수상 소감을 둘러싸고 네티즌의 반응은 엇갈린다. 네티즌 사이에서는 “7년을 함께한 동료인데 큰 상을 받은 자리에서 이름을 언급하는 것 자체를 비난하긴 어렵다”라는 의견과 “여러 의혹이 제기된 연예인을 시청자들 앞에서 언급하는 건 부적절하다”는 의견이 나왔다.

박나래는 전 매니저들에 대한 갑질 및 이른바 ‘주사이모’를 통한 불법 의료 시술 의혹이 제기돼 전 매니저들과 소송전을 벌이는가 하면 경찰의 수사 대상에 올랐다. 박나래는 지난 8일 방송 활동 중단을 선언했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김숙이 2025 MBC 방송연예대상에서 수상한 프로그램은?
TodayBest

  1. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    thumbnail - 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  2. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    thumbnail - 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

  3. “일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

    thumbnail - “일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

  4. “딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란

    thumbnail - “딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란

  5. “밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성

    thumbnail - “밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성

  6. ‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

    thumbnail - ‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved