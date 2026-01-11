logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

애정전선 위기? 야노시호 “♥추성훈 바빠…남자친구 필요” 폭탄 발언

입력 2026 01 11 15:10 수정 2026 01 11 15:10
기사 소리로 듣기
다시듣기
추성훈(왼쪽)과 야노 시호. 각 인스타그램 캡처
추성훈(왼쪽)과 야노 시호. 각 인스타그램 캡처


방송인 추성훈 아내 일본 모델 야노시호가 남자친구가 필요하다고 말했다.

야노시호는 지난 10일 방송한 MBC TV 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 나와 한국에서 보내는 일상을 공개했다.

야노시호는 딸 사랑이와 함께 앉아 화상 연결로 한국어 레슨을 받았다.

수업 중 강사가 “요즘 한국말 공부를 했느냐”고 묻자 야노시호는 “안 했다. 같이 말할 한국 사람이 없다”고 답했다.

그러면서 “그래서 남자친구가 필요하다”고 웃음을 자아냈다.

야노시호는 자신의 발언에 놀란 출연진에게 농담이라고 말하기도 했다.

MBC TV 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 방송화면
MBC TV 예능프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 방송화면


그는 “남편이 너무 바쁘다. 지금 뭐 하냐고 물으면 ‘바쁘다’고 말하고 바로 끊는다”고 말했다.

야노시호 매니저는 “최근 한국 활동이 늘면서 한국어 수업 일정도 같이 늘었다”고 전했다.

이어 “일본에 있을 때는 물론 해외 일정 중에도 시간이 나면 랜선으로 꾸준히 한국어 레슨을 받고 있다”고 말했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
야노시호가 남자친구가 필요하다고 한 이유는?
TodayBest

  1. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    thumbnail - 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  2. “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

    thumbnail - “남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

  3. ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

    thumbnail - ○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

  4. “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

    thumbnail - “가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

  5. ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

    thumbnail - ‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

  6. 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

    thumbnail - 공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved