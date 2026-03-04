logo
‘쿠팡 알바’ 뛰던 배우, 행사장 포착…‘빛난 비주얼’

강경민 기자
입력 2026 03 04 10:12 수정 2026 03 04 10:12
사진=임주환 인스타그램 캡처
사진=임주환 인스타그램 캡처


배우 임주환이 뷰티 브랜드 행사장에서 포착됐다.

임주환은 3일 자신의 인스타그램에 한 뷰티 브랜드가 백화점에서 진행한 행사 현장을 방문한 사진을 공개했다. 공개된 사진에서 그는 가죽 재킷에 어두운 톤의 팬츠를 매치해 럭셔리한 룩을 완성했다.

별다른 멘트 없이 사진만 게재했지만 근황을 반기는 팬들의 반응이 이어졌다. 최근 온라인을 통해 알려진 근황과 대비되면서 그의 공식석상 모습은 더욱 관심을 모았다.

앞서 온라인 커뮤니티에서는 임주환의 의외의 행보가 눈길을 끌었다. ‘임주환이 쿠팡 뛰러 왔다’는 제목의 게시물에는 그의 목격담이 담겼다. 지난해 8월 작성된 글의 작성자는 “어제 이천 4센터에 임주환 쿠팡 뛰러 왔대, 작품 없어서 심심했나 봐”라고 적었다.

이와 관련해 지난달 27일 임주환의 소속사 베이스캠프컴퍼니 관계자는 “임주환이 과거에 쿠팡 물류 센터에서 근무한 적이 있다”며 목격담 속 인물이 임주환이 맞다고 밝혔다. 다만 현재는 물류센터에서 근무하고 있지는 않은 것으로 알려졌다.

한편 임주환은 2003년 모델로 데뷔한 뒤 드라마와 영화를 오가며 활동하고 있다. 그는 지난해 영국 드라마 ‘갱스 오브 런던 시즌3’에 출연했으며 연극 ‘프라이드’에 참여하기도 했다.

강경민 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
