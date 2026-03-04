logo
무슨 일?…‘48세 미혼’ 전현무 “‘여보, 50만원만 줘’ 말하기 힘들어”

입력 2026 03 04 11:21 수정 2026 03 04 11:21
방송인 전현무. 전현무 인스타그램 캡처
방송인 전현무. 전현무 인스타그램 캡처


방송인 전현무가 결혼 후 경제권에 관한 생각을 밝혔다.

지난 3일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘혼자는 못 해’에는 방송인 추성훈, 전현무, 이수지, 이세희, 이대호가 경제권에 대한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 이대호는 “결혼하면서 경제권을 아내에게 넘기고 용돈을 받아 쓰고 있다”며 “연애 때는 기념일에 돈을 막 쓸 수 있었는데 지금은 경제권이 없어서 (어렵다)”고 토로했다.

그는 자신의 용돈에 대해 “한 달에 400만원”이라며 “운동하는 후배들을 만나면 밥값이 한 번에 100만원이 넘게 나온다”고 했다.

이대호는 “일반적으로는 ‘그 정도면 기념일을 충분히 챙길 수 있다’고 하시겠지만 운동하는 후배들을 만나서 얻어먹을 수는 없지 않냐”고 했다.

이를 들은 이수지는 추성훈에게 “만약 용돈제로 바뀌면 어떻게 할 거냐”고 물었다.

이에 추성훈은 “절대 싫다”며 단호하게 답했다.

이수지는 전현무에게 “결혼하면 용돈 받고 싶냐”고 질문했다.

전현무는 “돈 문제는 추(성훈) 쪽이다. 각자 해야 한다”고 했다.

전현무는 “나는 쇼핑을 해야 한다. 필요하면 더 주면 되지 않냐. 내가 쇼핑을 너무 좋아하기도 하고 용돈을 받으면 어깨가 쭈그러들 것 같다”고 답했다.

이수지는 “내 남편도 월급을 받는데 ‘용돈 줘’라고 말하는 건 자존감이 낮아진다고 하더라”고 전현무의 말에 공감했다.

JTBC 예능 프로그램 ‘혼자는 못 해’ 방송화면
JTBC 예능 프로그램 ‘혼자는 못 해’ 방송화면


전현무는 “밖에서도 굽신거리는데 집에서도 ‘여보 50만원만 달라. 미안하다’고 말하는 건 힘들다”고 말했다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
