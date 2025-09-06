logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 09 06 20:47 수정 2025 09 07 00:34
기사 소리로 듣기
다시듣기
28일(현지시간) 대만 소셜미디어에 게시된 사진. 구준엽이 세상을 떠난 아내 쉬시위안의 묘를 지키고 있다. 2025.7.28 스레드
28일(현지시간) 대만 소셜미디어에 게시된 사진. 구준엽이 세상을 떠난 아내 쉬시위안의 묘를 지키고 있다. 2025.7.28 스레드


세상을 떠난 아내에 대한 구준엽의 애끓는 사랑이 보는 이의 가슴을 먹먹하게 하고 있다.

5일 웨이보 등에는 그룹 ‘클론’ 출신 구준엽이 고인이 된 대만 배우 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 묘를 6개월째 지키고 있다는 목격담이 확산했다.

목격자는 대만 신베이시 진바오산(金寶山·금보산) 묘역에서 구준엽을 봤다고 밝혔다.

묘비 앞에는 두 사람의 커플 사진과 함께 서희원이 생전에 즐겨 먹던 빵이 놓여 있었다고 한다.

최근 미국 로스앤젤레스(LA)에서 대만을 찾은 A씨는 “구준엽이 오전 7시경부터 홀로 묘 앞에 앉아 있었다. 태블릿을 손에 들고 그가 서희원 사진을 정성스럽게 그리고 있었다”고 전했다.

서희원은 지난 2월 일본 가족 여행 중 폐렴을 동반한 독감으로 인해 48세를 일기로 사망했다. 고인은 2001년 대만판 ‘꽃보다 남자’인 ‘유성화원’ 시즌1·2(2001~2002) 여주인공 ‘산차이’로 유명하다.

그녀는 일본에서 사망 전 네 차례 병원을 찾았으나, 치료의 ‘골든타임’을 놓치면서 안타깝게 세상을 떠났다.

구준엽은 아내의 유해를 안장한 후에도 여전히 슬픔 속에 공식 석상에 등장하지 않고 있다.

대만 현지 매체는 지난 3월 구준엽이 장례식 이후 외부 활동을 중단하고 12㎏ 이상 체중이 감소했다고 보도했다.

지난달에도 구준엽이 야윈 모습으로 아내의 묘소를 지키고 있다는 목격담이 전해진 바 있다.

28일(현지시간) 대만 소셜미디어에 게시된 사진. 구준엽이 세상을 떠난 아내 쉬시위안의 묘를 지키고 있다. 2025.7.28 스레드
28일(현지시간) 대만 소셜미디어에 게시된 사진. 구준엽이 세상을 떠난 아내 쉬시위안의 묘를 지키고 있다. 2025.7.28 스레드


권윤희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

    thumbnail - 성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

  2. “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

    thumbnail - “잠들기 2시간 전, 한 입만 더” 그러다 ‘골절’로 병원 간다…日 연구진 경고, 왜

  3. “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

    thumbnail - “잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

  4. 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

    thumbnail - 구준엽, 故서희원 묘 6개월째 지키는 중…현지 목격담 ‘먹먹’

  5. ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

    thumbnail - ‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

  6. 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다

    thumbnail - 49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved