logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“많이 아쉽지만 멈추게 됐다”…박성광, 안타까운 소식 전했다

입력 2025 10 04 08:30 수정 2025 10 04 08:30
기사 소리로 듣기
다시듣기
개그맨 박성광이 올린 게시물. 박성광 인스타그램 캡처
개그맨 박성광이 올린 게시물. 박성광 인스타그램 캡처


개그맨 박성광이 마라톤 완주를 앞두고 다쳐 병원 신세를 졌다.

4일 박성광은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “저의 첫 번째 마라톤은 고관절 부상으로 40㎞에서 멈추게 되었습니다”라고 밝혔다.

박성광은 “2㎞ 남기고 많이 아쉬웠지만 도전한 저에게 박수를 보냅니다”라고 적었다.

사진 속 박성광은 길가에 앉아 고통스러워하는 모습이다.

또 다른 사진에는 박성광이 병실에 누워 자기 다리를 촬영한 모습이 담겼다.

한편 박성광은 2020년 7살 연하의 비연예인과 결혼했다.

두 사람은 SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연해 부부의 일상을 공개하기도 했다.

박성광은 2007년 KBS 22기 공채 개그맨으로 데뷔했다.

이후 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘개그콘서트’, MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 등에서 활약했다.

2023년에는 상업 영화 감독 데뷔작인 영화 ‘웅남이’를 선보이기도 했다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 커피에 ‘이것’ 넣어마시면 건강음료 된다…“혈당 뚝·다이어트까지”

    thumbnail - 커피에 ‘이것’ 넣어마시면 건강음료 된다…“혈당 뚝·다이어트까지”

  2. 추석 연휴에 전 남친과 모텔 간 아내…“술 깨러 갔다” 결국 이혼

    thumbnail - 추석 연휴에 전 남친과 모텔 간 아내…“술 깨러 갔다” 결국 이혼

  3. 악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

    thumbnail - 악뮤 수현, 아이유 패션 지적 “예쁜 옷만 입지…” 울상

  4. 혹시 내 것도?…알고 보니 ‘1급 발암물질’ 범벅 “당장 확인해보세요”

    thumbnail - 혹시 내 것도?…알고 보니 ‘1급 발암물질’ 범벅 “당장 확인해보세요”

  5. “손톱 노랗게 변하고 치아 썩어” 과일만 먹던 20대女 영양실조로 사망…英 ‘충격’

    thumbnail - “손톱 노랗게 변하고 치아 썩어” 과일만 먹던 20대女 영양실조로 사망…英 ‘충격’

  6. “지방 덩어리” 살찔까봐 자제했던 ‘이 음식’…전문가들 “체중 조절에 도움”

    thumbnail - “지방 덩어리” 살찔까봐 자제했던 ‘이 음식’…전문가들 “체중 조절에 도움”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved