‘마마무’ 화사, 소속사서 퇴출 위기…“머리 밀고 살 안 빼서”

마마무 화사가 과거 소속사에서 방출될 위기에 처했던 경험을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

노래 ‘Good Goodbye’를 발매하며 컴백한 화사. 피네이션 제공

그룹 마마무의 화사(30)가 데뷔 전 소속사에서 방출될 뻔한 사연을 털어놨다.16일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’에는 웹 예능 ‘미니 핑계고’가 게재됐다.이날 “연습생 때 좋아하던 아티스트는 누구였냐”라는 질문에 화사는 “비욘세랑 리한나. 저 리한나가 머리 민 거 보고 따라서 머리 밀었다”라고 답해 놀라움을 자아냈다.그는 “머리 민 후로 (회사) 대표님한테 엄청 혼났다”며 “대표님이 ‘이제 곧 데뷔할 거니까 머리 길러놔야 해’라고 했는데 허락을 안 맡고 밀어서 혼났다”고 말했다.화사는 “어렸을 때는 워낙 더 자유분방해서 대표님이이 ‘너 진짜 대단하다’면서 오히려 저를 좋게 봐주셨다”라고 회상했다.그러면서 “회사의 임원분들이 ‘너무 자유분방하고 살도 안 빼고 나중에 컨트롤이 되겠어?’라며 다 저를 잘라야 한다고 했었다”며 “그때도 먹는 걸 좋아해서 먹을 거 다 먹으면서 했다”라고 밝혔다.화사는 “유일하게 김도훈 대표님. 딱 한 분 저를 믿어주셨다”며 “대표님이 ‘안 된다. 얘가 나중에 중요한 역할을 해줄 거다’라고 해주셨다”고 말했다.화사가 데뷔 때부터 몸담은 RBW의 김도훈 대표는 씨야 ‘사랑의 인사’, 휘성 ‘결혼까지 생각했어’, 아이유 ‘마쉬멜로우’ 등을 만든 유명 작곡가다. 마마무의 히트곡 ‘넌 is 뭔들’, ‘데칼코마니’를 비롯해 화사의 솔로곡 ‘멍청이’ 역시 김도훈이 작곡했다.2014년 마마무로 데뷔해 ‘음오아예’, ‘나로 말할 것 같으면’ 등 여러 히트곡으로 사랑받은 화사는 지난 2023년 RBW를 떠나 가수 싸이가 운영하는 피네이션에 둥지를 틀었다.화사는 지난 15일 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’를 발표하며 약 1년 만에 컴백했다.유승하 인턴기자