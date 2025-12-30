logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

연인 그림자 사진…오상욱♥하루카 도요다 ‘열애설’ 재점화

입력 2025 12 30 13:07 수정 2025 12 30 13:07
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=오상욱, 하루카 도요다 인스타그램 캡처
사진=오상욱, 하루카 도요다 인스타그램 캡처


펜싱 국가대표 오상욱과 일본 모델 하루카 도요다의 열애설이 다시 화제다.

오상욱은 최근 소셜미디어에 “크리스마스 따뜻하게 보내세요”라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.

사진에는 오상욱이 한 카페의 갈색 소파에 앉아 음료를 마시는 모습이 담겼다.

이후 하루카 도요다는 지난 28일 소셜미디어에 “제주 크리스마스(Christmas)”라는 글을 게재했다.

사진 속 그는 오상욱이 공개한 사진의 소파와 비슷한 곳에 앉아 있다.

특히 하루카 도요다가 게재한 사진 중에는 오상욱의 사인이 적힌 종이도 발견됐다.

이와 함께 연인처럼 보이는 그림자 사진도 공개됐다.

하루카 도요다
하루카 도요다


앞서 두 사람은 지난해 9월 열애설이 불거졌다.

당시 양측은 입장을 밝히지 않았고, 이후 오상욱은 방송 등을 통해 “여자친구가 없다”는 입장을 밝혔다.

오상욱은 1994년생으로, 2020 도쿄올림픽 펜싱 사브르 단체전에서 금메달을 획득했으며 2024 파리올림픽에서는 개인전과 단체전을 석권했다.

그는 tvN 예능프로그램 ‘라켓보이즈’, ‘핸썸가이즈’ 등에서도 활약했다.

하루카 도요다는 오상욱보다 4세 연하다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
두 사람의 열애설이 처음 불거진 시기는?
TodayBest

  1. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    thumbnail - 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  2. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    thumbnail - 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

  3. “일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

    thumbnail - “일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

  4. “딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란

    thumbnail - “딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란

  5. “밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성

    thumbnail - “밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성

  6. ‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

    thumbnail - ‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved