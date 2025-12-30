故김새론 유작 ‘우리는 매일매일’ 내년 2월 개봉한다

영화 ‘우리는 매일매일’

동명의 인기 웹툰을 원작으로 하는 청춘 로맨스 영화 ‘우리는 매일매일’(감독 김민재)이 내년 2월 개봉한다.30일 ‘우리는 매일매일’ 측은 오는 2026년 2월 개봉을 확정했다고 알리며 티저 포스터를 공개했다.‘우리는 매일매일’은 카카오페이지에서만 1600만 뷰 이상을 기록한 동명의 웹툰을 원작으로 하는 청춘 로맨스 영화로, 고등학교 입학을 앞둔 어느 날, 호수(이채민 분)가 여울(김새론 분)에게 갑작스러운 고백을 하며 시작되는 이야기를 그렸다.첫사랑을 시작한 소년 오호수 역은 이채민이 연기한다. 이번 작품은 이채민의 스크린 데뷔작이자 첫 주연작이다. 그는 ‘우리는 매일매일’에서 전작과는 완전히 다른 풋풋한 첫사랑에 빠진 고등학생으로 변신, 색다른 매력을 선보일 것으로 기대를 모은다. 소꿉친구의 갑작스러운 고백을 받고 혼란에 빠진 고교생 한여울 역은 고(故) 김새론이 연기한다. ‘우리는 매일매일’은 김새론의 발랄한 매력을 한껏 담아내 말괄량이 여울 역으로 완벽 변신한 그의 모습을 만날 수 있을 전망이다.더불어 그룹 체리블렛 출신으로 다양한 드라마를 통해 관객과 만나온 최유주와, 아역으로 시작해 웹드라마 ‘에이틴’을 통해 팬덤을 끌어모은 류의현까지 충무로 루키들이 총출동한다.공개된 티저 포스터는 추적추적 내리는 빗속에서 함께 우산을 쓴 호수와 여울의 모습을 담았다. 간절해 보이는 호수의 얼굴은 ‘첫사랑은 정말 안 이루어지나요?’라는 문구와 함께 첫사랑이라는 새로운 감정을 경험하는 열일곱 소년의 혼란스러움을 진솔하게 전달한다. 여울의 표정에는 호수의 고백으로 인해 깨져버린 우정에 대한 상실감이 고스란히 드러나, 안타까운 마음을 자아낸다.‘우리는 매일매일’은 오는 2026년 2월 개봉한다.뉴스1