장윤정, 고현정과 기싸움 고백 “누구 하나 실수하면…”

입력 2026 01 16 09:42 수정 2026 01 16 09:42
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


방송인 장윤정이 90년대 방송계를 평정했던 배우 고현정과의 숨 막히는 기싸움 비화를 30여 년 만에 꺼냈다.

미스코리아 진(장윤정)과 선(고현정)의 만남으로 당대 최고의 화제를 모았던 두 사람의 자존심 대결이 공개돼 시청자들의 이목을 집중시켰다.

지난 15일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에 출연한 장윤정은 전성기 시절 ‘토요대행진’ MC 활동기를 회상했다. 이날 방송에서 ‘고현정과 기싸움은 없었느냐’는 날카로운 질문에 장윤정은 망설임 없이 “있었다. 미묘하게 둘이 약간 경쟁했다”고 솔직하게 답했다.

하지만 장윤정은 그 경쟁이 불화가 아닌 서로에게 도움이 되는 경쟁이었음을 강조했다.

그는 “난 그게 나쁘다는 생각은 안 한다. 우리를 더 발전시키는 거니까. 둘 다 미스코리이다보니 서로 ‘의상을 뭐 입나’ 체크했다. ‘내가 조금 부족한가?’ 싶으면 들어가서 얼른 뭘 하나 더 했다. 옷이 갈수록 화려해졌다”고 털어놨다.

사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


장윤정은 1987년 미스코리아 진, 고현정은 1989년 미스코리아 선 출신이다. 선후배 관계이기도 한 두 사람의 만남은 당시 방송가에서도 파격적인 시도였다.

그는 “고현정과 내가 처음으로 여자 2MC를 했다. 그때는 쇼 프로그램이 생방송이라서 프롬프터가 없었다. 다 외워서 하던 시대”라며 “여자 MC 둘이서 한다니까 관심이 많았다”고 회상했다.

이어 “그때 둘 다 대학생이었다. 토요일 저녁 가장 핫한 시간에 생방송으로 나가는데, 누구 하나 실수하면 안 되지 않느냐”면서 “둘이 초긴장 상태에서 했다. 첫 생방송이 끝나고 안도감이 밀려와 둘이 자연스럽게 끌어안고 ‘수고했다’고 했다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
