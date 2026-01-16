logo
손연재 “남편 LA 여행중 산 로또 당첨”…당첨금 얼마?

입력 2026 01 16 16:43 수정 2026 01 16 16:43
사진=손연재 유튜브 캡처
사진=손연재 유튜브 캡처


리듬체조 국가대표 출신 손연재가 미국 가족 여행 중 로또 당첨 소식을 전했다.

지난 15일 손연재의 개인 유튜브 채널에는 가족과 함께 떠난 미국 여행 브이로그 영상이 게재됐다. 영상 속 손연재는 평범한 아내이자 엄마로서 가족들과 함께 현지 마트를 방문해 장을 보며 단란한 시간을 보냈다.

그러던 중 마트 한편에 마련된 로또 판매대를 발견한 손연재의 남편은 미국 로또의 엄청난 당첨금에 매료돼 복권 구매에 나섰다. 옆에서 지켜보던 손연재가 호기심 가득한 표정으로 “이거 다 당첨되면 얼마냐”고 묻자, 남편은 상기된 얼굴로 “미국은 한 번 당첨되면 몇천억 원 나온다”며 기대감을 숨기지 못했다.

남편의 모습에 손연재는 장난스럽게 “일확천금을 꿈꾸는 남편”이라며 귀여운 핀잔을 줬다.

그날 저녁 설레는 마음으로 당첨 번호를 대조하던 남편은 소액의 로또에 당첨됐다. 총 10달러어치를 구매했던 남편이 손에 쥔 당첨금은 8달러였다.

비록 ‘몇천억 원’의 꿈은 물건너갔지만 그는 “산 거 다 하면 10달러인데 8달러면 낫 베드(Not bad)”라며 나름 만족하는 모습을 보였다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
