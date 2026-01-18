logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

입력 2026 01 18 09:16 수정 2026 01 18 09:16
기사 소리로 듣기
다시듣기
도로 자료 이미지. 기사와 관련 없음. 픽사베이
도로 자료 이미지. 기사와 관련 없음. 픽사베이


미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.

18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나는 지난 16일 오전 6시 43분쯤 뉴욕 브루클린 브라운스빌 지역에서 길을 건너던 중 스포츠유틸리티차량(SUV) 차량에 치였으며, 뒤따르던 두 번째 차량에 연이어 치였다.

구급대가 출동했으나 키애나는 현장에서 사망 판정을 받았다.

두 차량의 운전자 모두 경찰이 도착하기 전 도주했다. 현재까지 체포된 운전자는 없으며, 경찰은 수사를 이어가고 있다.

키애나는 1990년대 후반에서 2000년대 초반까지 아역 배우로 활동하며 이름을 알렸다.

키애나는 인기 프로그램 ‘올 댓’, 영화 ‘더 24 아워 우먼’, 영화 ‘데스 오브 어 다이너스티’ 등에 출연했으며, 애니메이션 ‘리틀 빌’에서는 주인공의 사촌 푸시아 글로버 역할로 목소리 연기를 했다. 뮤지컬 ‘헤어스프레이’도 대표작이다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
키애나 언더우드는 몇 대의 차량에 연이어 치였는가?
TodayBest

  1. “바다 위로 떠오른 손목”…강화도 토막살인 범인을 밝혀낸 결정적 증거는?

    thumbnail - “바다 위로 떠오른 손목”…강화도 토막살인 범인을 밝혀낸 결정적 증거는?

  2. “친구 아내와 불륜해 딸 낳아”…레전드 가수 ‘숨겨진 딸’ 희귀암 투병 끝 사망

    thumbnail - “친구 아내와 불륜해 딸 낳아”…레전드 가수 ‘숨겨진 딸’ 희귀암 투병 끝 사망

  3. 48억 주고 샀는데…8년 만에 ‘대박’ 지코, 성수동 빌딩 52억 올랐다

    thumbnail - 48억 주고 샀는데…8년 만에 ‘대박’ 지코, 성수동 빌딩 52억 올랐다

  4. 잠들기 전 스마트폰 봤는데…“망막·시신경 태운다” 전문의 경고

    thumbnail - 잠들기 전 스마트폰 봤는데…“망막·시신경 태운다” 전문의 경고

  5. “변기보다 더럽다” 공항서 세균 가장 많은 ‘이 곳’…“안 만질 수 없어”

    thumbnail - “변기보다 더럽다” 공항서 세균 가장 많은 ‘이 곳’…“안 만질 수 없어”

  6. ‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장

    thumbnail - ‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved