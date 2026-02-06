‘피겨선수 출신’ 엔하이픈 성훈, 밀라노 올림픽 성화 봉송 현장

엔하이픈 성훈. 빌리프랩 제공

엔하이픈 성훈. 빌리프랩 제공

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 멤버 성훈이 5일(현지 시각) 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나 동계올림픽’ 성화 봉송 주자로 나섰다.과거 피겨 스케이팅 국가대표 상비군으로 은반을 누볐던 그에게 이번 여정은 남다른 의미를 지닌다.성훈은 소속사 빌리프랩을 통해 “선수 시절 꿈꿨던 올림픽 무대를 가수로서 밟게 돼 감격스럽다”라며 “올림픽이라는 영광스러운 여정에 동참할 수 있어 기뻤다. 엔진(팬덤명)과 스포츠 팬들 덕분에 엄청난 에너지를 받았다”고 소회를 밝혔다.봉송 구간인 밀라노 볼리바르(Bolivar)역 일대는 그를 보기 위해 집결한 글로벌 팬들로 일찌감치 마비됐다. 팬들은 영하의 추위 속에서도 태극기를 두르고 한국어 응원 문구가 적힌 플래카드를 흔들며 성훈을 기다렸다. 그가 현장에 모습을 드러내자 밀라노 거리는 그의 이름을 연호하는 함성으로 가득 찼다.성훈이 성화의 불꽃을 전달받고 달리기 시작하자 수많은 인파가 그의 속도에 맞춰 동행하는 이례적인 광경이 연출됐다. 약 20분 동안 이어진 봉송 과정에서 그는 밝은 미소와 손 인사로 화답하며 올림픽 정신을 전파했다.현재 성훈은 대한체육회 홍보대사로 활동 중이다.한편 성훈이 속한 엔하이픈의 미니 3집 수록곡 ‘샤우트 아웃’(SHOUT OUT)은 이번 동계올림픽 팀코리아 공식 응원가로 채택되며 대한민국 선수단에 힘을 불어넣고 있다.온라인뉴스부