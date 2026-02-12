logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

신세경, 박보검과 ‘목동 2대 얼짱’에 손사래…과거 사진 보니

강경민 기자
입력 2026 02 12 11:20 수정 2026 02 12 11:20
기사 소리로 듣기
다시듣기
사진=나무엑터스, 온라인커뮤니티 캡처
사진=나무엑터스, 온라인커뮤니티 캡처


배우 신세경이 학창 시절을 둘러싼 ‘목동 여신’ 소문에 대해 언급했다.

신세경은 11일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연했다. 이날 유재석이 “목동 여신이라고 불렸다는데”라고 말을 꺼내자 신세경은 곧바로 “그냥 목동 사람이다”라며 고개를 저었다.

이에 유재석은 “충분히 그럴만하다”며 “목동 여신이자 박보검이랑 신목고등학교 2대 얼짱이라고 하더라”라며 재차 질문했다. 하지만 신세경은 “금시초문”이라며 “전 전혀 아니다”라고 부정했다.

다만 박보검에 대해서는 다른 반응을 보였다. 그는 “박보검씨는 맞는 말이다. 박보검씨는 저랑 나이 터울이 있어서 학교를 같이 다니지 못했는데 워낙 유명하다고 들었다”고 전했다.

신세경의 이런 반응과 달리 그는 이미 어린 시절부터 얼굴을 알리며 미모를 인정받았다. 1998년 8살의 나이에 서태지 5집 포스터 모델로 발탁되며 대중 앞에 처음 등장해 시선을 끌었다.

유재석이 “벌써 28년 차냐. 2년만 있으면 30년 차인데 제가 데뷔 35년이니 저보다 몇 년 뒤 데뷔하신 거다”라며 놀라자 신세경은 “너무 어릴 때 데뷔했다”고 말했다. 그는 “엄마의 지인 소개로 오디션을 봤다. 그때 제가 친구 생일 파티가 있었는데 그걸 못 가고 오디션에 가게 되어 낙심했던 기억이 있다”고 밝혔다.

이후 아역 배우로 활동을 이어가다 2009년 시트콤 ‘지붕뚫고 하이킥’을 통해 스타덤에 올랐다. 성인 연기자로 성장한 후 드라마 ‘뿌리깊은 나무’, ‘남자가 사랑할 때’, ‘육룡이 나르샤’, ‘신입사관 구해령’ 등 다수의 인기작에 출연했다.

사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처
사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처


강경민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
신세경이 대중에게 처음 알려진 계기는?
TodayBest

  1. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    thumbnail - 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  2. 익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

    thumbnail - 익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

  3. “의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

    thumbnail - “의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

  4. 살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유

    thumbnail - 살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유

  5. “푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니

    thumbnail - “푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니

  6. 김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지

    thumbnail - 김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved