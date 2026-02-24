10년 전 ‘레깅스 여신’으로 불리던 여배우, 최근 레깅스 패션 근황

사진=에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무영상 캡처, 하퍼스 바자 코리아 제공

하퍼스 바자 코리아 제공

배우 손나은이 여전한 ‘레깅스 여신’임을 입증했다.손나은은 과거 그룹 에이핑크 활동 시절부터 레깅스 패션으로 주목받았다. 2014년 에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무 연습 영상에서 몸에 딱 붙는 레깅스를 입고 춤을 춘 모습이 화제가 되며 관련 의류가 완판되는 등 인기를 끌었다. 그는 ‘레깅스 여신’이라는 별명처럼 레깅스를 착용하고 완벽한 핏을 자랑했다.최근 손나은은 패션 매거진 ‘하퍼스 바자 코리아’와 함께한 화보에서 꾸준한 자기관리로 완성된 여전한 레깅스 핏을 선보였다.이번 화보는 ‘일상 속 웰니스’를 주제로 러닝부터 일상까지 이어지는 액티브 라이프스타일을 세련되게 표현했다. 화보 속 손나은은 레깅스뿐 아니라 브라운 톤의 크롭 후드, 조거 팬츠 등 액티브 웨어를 소화하며 운동으로 다져진 선명한 복근과 슬림한 허리 라인을 드러냈다.그는 매거진 인터뷰에서 과거 모습이 다시 회자되는 것에 대해 “요즘 제 옛날 모습이 다시 올라오는 경우가 있더라, (중략) 나의 과거 모습을 기억해 주시고, 예쁘게 봐주시고, 여전히 회자된다는 게 너무 신기하고 앞으로도 그랬으면 좋겠다, 너무 튀지도 않고, 그렇다고 조용하지도 않지만 나긋나긋하고 잔잔한 분위기를 가진, 그런 사람이고 싶다”고 전했다.손나은의 화보는 하퍼스 바자 3월호에서 만나볼 수 있다.강경민 기자