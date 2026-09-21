김유정, 단발 머리 일상 공개…“가을 맞이하기” [SNS★샷]

사진=김유정 인스타그램 캡처

사진=김유정 인스타그램 캡처

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배우 김유정이 단발머리로 변신한 일상을 공개했다.김유정은 지난 20일 자신의 인스타그램에 “이러하고 저러하게 고리조리 요래! 조래! 가을을 맞이하기”라는 문구와 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 긴 머리에서 단발 헤어스타일로 변신한 모습이 담겼다. 포근해 보이는 니트와 미니스커트로 사랑스러운 매력을 뽐내는가 하면 시크한 스타일링과 무표정으로 차가운 가을 분위기를 연출하기도 했다.또 다른 사진에서는 대기실로 보이는 공간에서 거울을 이용해 셀카를 남기고 있다. 그는 짧게 자른 단발머리에 헤어핀을 꽂은 채 수수한 차림을 하고 있다. 거울을 보며 무심한 듯 도도한 표정을 지어 보이며 독보적인 아우라를 뽐냈다.한편 김유정은 최근 드라마 ‘구르미 그린 달빛’ 방영 10주년을 맞아 KBS 2TV 특집 예능 프로그램 ‘구르미 다시 그린 달빛’에 출연해 화제가 됐다.그는 차기작으로 다음 달 10일 공개되는 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’에 출연한다. 이번 작품에서 그는 배우 박진영, 김현주, 이무생 등 탄탄한 연기파 배우들과 호흡을 맞춘다.강경민 기자