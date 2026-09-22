김해준, ‘성형 의혹’ 나온 모델 시절 충격 비주얼…“치아교정한 것”

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

코미디언 김해준의 과거 쇼핑몰 피팅 모델 시절 사진이 공개돼 대중의 이목을 집중시켰다.지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 강유미, 김용명, 김해준, 나보람이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 정호철은 김해준을 향해 “개그를 준비할 때 아르바이트를 많이 한 걸로 안다. 몰랐던 사실인데 피팅 모델도 했더라”고 언급했다. 이에 신동엽 역시 “나도 그 사진을 봤는데 얼굴이 지금과는 사뭇 다르더라”라며 놀라움을 드러냈다.실제로 방송을 통해 공개된 과거 사진 속 김해준은 날렵한 턱선과 훈훈한 비주얼로 지금과는 다른 반전 매력을 발산했다. 이에 대해 김해준은 “수염이 많이 나는 편이다. 그때는 키 큰 사람이 아니라 숏폼 스타일의 쇼핑몰이 뜨던 시기였다”라며 “당시 운동을 열심히 해서 얄상하면서도 잔근육이 있었다. 사진을 본 지인이 ‘와서 한번 찍어볼래?’라고 제안해 ‘마이노’라는 예명으로 활동했다”고 당시를 회상했다.이어 본명이 김민호라고 밝힌 그는 “KBS ‘코미디빅리그’에 들어가면서 이름을 바꿨다. 일산 작명소에서 30만 원을 주고 지은 이름인데, 바꾸고 나서 잘 됐다”며 비하인드를 밝혔다.정호철이 “마이노 시절 사진을 보면 성형 의혹이 제기되기도 한다”고 짓궂게 묻자 김해준은 “치아 교정을 한 것이 전부다. 확실히 치아 교정의 효과가 크긴 하다”며 “다른 곳은 손을 대도 의미가 없을 만큼 제 얼굴을 객관화하고 있다”고 해명했다.한편 김해준은 6년의 지망생 생활을 거쳐 2018년 tvN 코미디빅리그로 데뷔했다. 이후 유튜브 채널 ‘피식대학’에서 카페 사장 ‘최준’ 캐릭터로 인기를 얻으며 대중적인 인지도를 넓혔다.강경민 기자