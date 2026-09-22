이서진, 리센느에 “돈이 다야” 조언 하더니…촬영장서 “이게 다 돈이다, 웃어”

사진=SBS ‘무엇이든 해줄지니-비서진’ 캡처

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배우 이서진이 그룹 ‘리센느’와의 예능 촬영 중 특유의 현실적인 입담을 뽐내며 뼈 있는 조언을 건넸다.지난 19일 SBS 예능 프로그램 ‘무엇이든 해줄지니-비서진’ 측은 공식 채널을 통해 ‘이서진X김광규, 세대 차이로 고통받는 my스타 리센느 수발에 진땀’이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.공개된 영상 속에서 이서진과 김광규는 평균 연령 20.6세의 신인 걸그룹 리센느의 수발을 맡아 진땀을 흘렸다. 이들은 리센느 멤버들이 최신 유행어인 ‘야호~’와 ‘파라파라 댄스’ 등을 선보이자 전혀 알아듣지 못한 채 어리둥절한 반응을 보이며 세대 차이를 실감케 했다.심지어 리센느 멤버들이 계속해서 비서진을 찾으며 도움을 요구하자 이서진은 “가수 서인영과 다를 게 없다”고 투덜대어 현장을 폭소케 했다.이 과정에서 이서진은 후배 걸그룹을 향해 가감 없는 현실 조언을 건네 눈길을 끌었다.그는 리센느 멤버들에게 “돈을 많이 벌면 행복은 오게 되어 있다”고 강조했고, 멤버 원이가 “돈이 다일까요?”라고 묻자 “다야, 다야”라고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다. 금융계 명문가 집안 출신으로 잘 알려진 이서진이 돈과 현실에 대한 솔직한 가치관을 내비쳐 주목을 받았다.이어 촬영 현장에서도 “이게 다 돈이다. 웃어”라고 또 한 번 ‘돈’을 강조하며 남다른 금전관을 뽐냈다.한편 ‘리센느’가 출연하는 ‘무엇이든 해줄지니-비서진’은 다음 달 2일 오후 10시 30분 방송된다.강경민 기자