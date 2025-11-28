logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 29일

입력 2025 11 28 00:55 수정 2025 11 28 00:55
48년생 : 재복이 깃든 날이다.

60년생 : 인기가 많아진다.

72년생 : 친척의 도움을 받는다.

84년생 : 계획한 일이 이루어진다.

96년생 : 겸손함은 길운을 부른다.



49년생 : 가족으로부터 도움 받는다.

61년생 : 의욕도 넘치고 실행력도 좋은 날.

73년생 : 귀한 만남이 있겠다.

85년생 : 예측이 잘 들어맞는다.

97년생 : 귀찮더라도 성의를 보여라.

호랑이

50년생 : 새로운 길을 모색하라.

62년생 : 길운이 다가온다.

74년생 : 침착하면 길하다.

86년생 : 재운이 들어온다.

98년생 : 윗사람과 상의하면 대길하다.

토끼

51년생 : 공적인 일에 신경 써라.

63년생 : 과음을 하지 마라.

75년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

87년생 : 집안의 걱정이 사라진다.

99년생 : 길운이 다가온다.



52년생 : 몸이 편안한 하루.

64년생 : 행운이 있다.

76년생 : 가족과 즐겁게 지내야 할 때.

88년생 : 목표를 정하고 행하라.

00년생 : 친구로 인한 기쁨 생기겠다.



53년생 : 활기가 넘치는 날이다.

65년생 : 휴식이 필요하다.

77년생 : 가족과 상의하면 대길하다.

89년생 : 참는 것이 평화를 지킨다.

01년생 : 만사 형통하리라.



54년생 : 휴식이 필요한 날.

66년생 : 장거리 여행도 길하겠다.

78년생 : 순탄하게 풀려간다.

90년생 : 노력한 만큼 대가 있다.

02년생 : 예상 외의 수입이 있다.



43년생 : 최선을 다해야 행운 있다.

55년생 : 재물운의 기회를 잡아라.

67년생 : 가까운 사람 덕에 이득 있다.

79년생 : 곤란함이 사라진다.

91년생 : 의욕이 넘치는 하루.

원숭이

44년생 : 괴로운 일이 물러간다.

56년생 : 가족과 화합하라.

68년생 : 문서로 이득 본다.

80년생 : 술자리를 조심해야 한다.

92년생 : 귀인의 도움을 받아라.



45년생 : 하루종일 웃음꽃 핀다.

57년생 : 계획대로 밀고 나가면 길하다.

69년생 : 금전 지출이 예상된다.

81년생 : 집안에 화목이 찾아든다.

93년생 : 운세가 좋으니 즐거움이 크다.



46년생 : 알차고 뜻있는 하루.

58년생 : 행운이 손짓하는 날.

70년생 : 약속 시간은 반드시 지켜라.

82년생 : 최선을 다하라.

94년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.

돼지

47년생 : 고통은 서서히 물러간다.

59년생 : 적극적인 자세가 필요하다.

71년생 : 도와줄 사람을 찾아라.

83년생 : 이동해도 별탈이 없다.

95년생 : 기다리는 여유를 가져라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
