[김동완의 오늘의 운세] 2025년 11월 29일
입력 2025 11 28 00:55 수정 2025 11 28 00:55
쥐
48년생 : 재복이 깃든 날이다.
60년생 : 인기가 많아진다.
72년생 : 친척의 도움을 받는다.
84년생 : 계획한 일이 이루어진다.
96년생 : 겸손함은 길운을 부른다.
소
49년생 : 가족으로부터 도움 받는다.
61년생 : 의욕도 넘치고 실행력도 좋은 날.
73년생 : 귀한 만남이 있겠다.
85년생 : 예측이 잘 들어맞는다.
97년생 : 귀찮더라도 성의를 보여라.
호랑이
50년생 : 새로운 길을 모색하라.
62년생 : 길운이 다가온다.
74년생 : 침착하면 길하다.
86년생 : 재운이 들어온다.
98년생 : 윗사람과 상의하면 대길하다.
토끼
51년생 : 공적인 일에 신경 써라.
63년생 : 과음을 하지 마라.
75년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.
87년생 : 집안의 걱정이 사라진다.
99년생 : 길운이 다가온다.
용
52년생 : 몸이 편안한 하루.
64년생 : 행운이 있다.
76년생 : 가족과 즐겁게 지내야 할 때.
88년생 : 목표를 정하고 행하라.
00년생 : 친구로 인한 기쁨 생기겠다.
뱀
53년생 : 활기가 넘치는 날이다.
65년생 : 휴식이 필요하다.
77년생 : 가족과 상의하면 대길하다.
89년생 : 참는 것이 평화를 지킨다.
01년생 : 만사 형통하리라.
말
54년생 : 휴식이 필요한 날.
66년생 : 장거리 여행도 길하겠다.
78년생 : 순탄하게 풀려간다.
90년생 : 노력한 만큼 대가 있다.
02년생 : 예상 외의 수입이 있다.
양
43년생 : 최선을 다해야 행운 있다.
55년생 : 재물운의 기회를 잡아라.
67년생 : 가까운 사람 덕에 이득 있다.
79년생 : 곤란함이 사라진다.
91년생 : 의욕이 넘치는 하루.
원숭이
44년생 : 괴로운 일이 물러간다.
56년생 : 가족과 화합하라.
68년생 : 문서로 이득 본다.
80년생 : 술자리를 조심해야 한다.
92년생 : 귀인의 도움을 받아라.
닭
45년생 : 하루종일 웃음꽃 핀다.
57년생 : 계획대로 밀고 나가면 길하다.
69년생 : 금전 지출이 예상된다.
81년생 : 집안에 화목이 찾아든다.
93년생 : 운세가 좋으니 즐거움이 크다.
개
46년생 : 알차고 뜻있는 하루.
58년생 : 행운이 손짓하는 날.
70년생 : 약속 시간은 반드시 지켜라.
82년생 : 최선을 다하라.
94년생 : 뜻밖의 협력자가 생긴다.
돼지
47년생 : 고통은 서서히 물러간다.
59년생 : 적극적인 자세가 필요하다.
71년생 : 도와줄 사람을 찾아라.
83년생 : 이동해도 별탈이 없다.
95년생 : 기다리는 여유를 가져라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지