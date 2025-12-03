[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 3일

48년생 : 마음 상하기 쉽구나.60년생 : 고집부리다 자기만 손해를 본다.72년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.84년생 : 양보하면 행운 있다.96년생 : 자신의 노력에 달려있다.49년생 : 사소한 일이라도 성심성의 다해라.61년생 : 조용히 관망하면 얻음이 크다.73년생 : 예상 밖의 일이 생긴다.85년생 : 언행에 조심해야 하겠다.97년생 : 뜻밖의 기쁨 생긴다.호랑이50년생 : 경건하게 하루를 보내라.62년생 : 수고했던 일 결과 좋구나.74년생 : 성급한 행동에서 구설수 있다.86년생 : 생각지 못한 손해가 있겠구나.98년생 : 시작이 좋아야 끝이 좋구나.토끼51년생 : 서둘러 행운을 잡아라.63년생 : 가는 곳마다 길운이 있다.75년생 : 끝마무리에 신경 써야 손해 안 본다.87년생 : 이익이 많겠구나.99년생 : 활력이 넘치나 먼 외출은 삼가.52년생 : 지출이 많으니 절제하라.64년생 : 타인과 상의하라.76년생 : 매사 충분한 주의가 필요.88년생 : 계획했던 일 순조롭게 이루어진다.00년생 : 마무리에 신경 써라.53년생 : 의욕이 넘치나 행동은 신중히.65년생 : 가벼운 언행이 실수 부른다.77년생 : 자신을 낮추어야 도움 받는다.89년생 : 우쭐대지 마라.01년생 : 사소한 일에 시비가 생긴다.54년생 : 지나친 투자는 삼가라.66년생 : 구하는 일마다 뜻대로 되겠다.78년생 : 생각지 못한 행운이 따른다.90년생 : 오늘은 서쪽이 행운의 방향이다.02년생 : 냉철히 판단해야 후회 없다.43년생 : 소망하던 일 실패할 듯.55년생 : 뜻대로 되지 않으니 마음은 괴롭다.67년생 : 믿는 사람의 도움 받겠다.79년생 : 이득이 왕성하니 기쁜 하루.91년생 : 너무 큰 일은 생각 마라.원숭이44년생 : 작은 일들은 성사된다.56년생 : 현상유지에 노력하라.68년생 : 결과는 좋으니 걱정 마라.80년생 : 여러 명이 함께 하면 성공.92년생 : 가급적 먼 여행은 삼가라.45년생 : 문서, 금전 잃어버리기 쉽다.57년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.69년생 : 함부로 행동하다 손해만 본다.81년생 : 도와 줄 사람이 나타난다.93년생 : 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.46년생 : 몸과 마음이 가볍다.58년생 : 재력·명예를 얻는 운세.70년생 : 친구의 도움으로 일이 해결된다.82년생 : 젊은 기분에 만용 부리지 마라.94년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.돼지47년생 : 물거품 같으니 검소하게 지내라.59년생 : 집안이 화목하구나.71년생 : 다음 기회로 미루어진다.83년생 : 기다리던 소식 듣는다.95년생 : 집안에 좋은 일 있을 징조다.