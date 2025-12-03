logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 3일

입력 2025 12 03 01:43 수정 2025 12 03 01:43
48년생 : 마음 상하기 쉽구나.

60년생 : 고집부리다 자기만 손해를 본다.

72년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

84년생 : 양보하면 행운 있다.

96년생 : 자신의 노력에 달려있다.



49년생 : 사소한 일이라도 성심성의 다해라.

61년생 : 조용히 관망하면 얻음이 크다.

73년생 : 예상 밖의 일이 생긴다.

85년생 : 언행에 조심해야 하겠다.

97년생 : 뜻밖의 기쁨 생긴다.

호랑이

50년생 : 경건하게 하루를 보내라.

62년생 : 수고했던 일 결과 좋구나.

74년생 : 성급한 행동에서 구설수 있다.

86년생 : 생각지 못한 손해가 있겠구나.

98년생 : 시작이 좋아야 끝이 좋구나.

토끼

51년생 : 서둘러 행운을 잡아라.

63년생 : 가는 곳마다 길운이 있다.

75년생 : 끝마무리에 신경 써야 손해 안 본다.

87년생 : 이익이 많겠구나.

99년생 : 활력이 넘치나 먼 외출은 삼가.



52년생 : 지출이 많으니 절제하라.

64년생 : 타인과 상의하라.

76년생 : 매사 충분한 주의가 필요.

88년생 : 계획했던 일 순조롭게 이루어진다.

00년생 : 마무리에 신경 써라.



53년생 : 의욕이 넘치나 행동은 신중히.

65년생 : 가벼운 언행이 실수 부른다.

77년생 : 자신을 낮추어야 도움 받는다.

89년생 : 우쭐대지 마라.

01년생 : 사소한 일에 시비가 생긴다.



54년생 : 지나친 투자는 삼가라.

66년생 : 구하는 일마다 뜻대로 되겠다.

78년생 : 생각지 못한 행운이 따른다.

90년생 : 오늘은 서쪽이 행운의 방향이다.

02년생 : 냉철히 판단해야 후회 없다.



43년생 : 소망하던 일 실패할 듯.

55년생 : 뜻대로 되지 않으니 마음은 괴롭다.

67년생 : 믿는 사람의 도움 받겠다.

79년생 : 이득이 왕성하니 기쁜 하루.

91년생 : 너무 큰 일은 생각 마라.

원숭이

44년생 : 작은 일들은 성사된다.

56년생 : 현상유지에 노력하라.

68년생 : 결과는 좋으니 걱정 마라.

80년생 : 여러 명이 함께 하면 성공.

92년생 : 가급적 먼 여행은 삼가라.



45년생 : 문서, 금전 잃어버리기 쉽다.

57년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

69년생 : 함부로 행동하다 손해만 본다.

81년생 : 도와 줄 사람이 나타난다.

93년생 : 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.



46년생 : 몸과 마음이 가볍다.

58년생 : 재력·명예를 얻는 운세.

70년생 : 친구의 도움으로 일이 해결된다.

82년생 : 젊은 기분에 만용 부리지 마라.

94년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.

돼지

47년생 : 물거품 같으니 검소하게 지내라.

59년생 : 집안이 화목하구나.

71년생 : 다음 기회로 미루어진다.

83년생 : 기다리던 소식 듣는다.

95년생 : 집안에 좋은 일 있을 징조다.
